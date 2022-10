Quilmes sumó su tercera victoria al hilo en Mar del Plata

(Foto: prensa Quilmes)

El inicio de la temporada de la Liga Argentina de básquet para Quilmes es inmejorable ya que este viernes sumó su tercera victoria al hilo en Mar del Plata luego de vencer a La Unión de Colón por 84 a 79 en el estadio Polideportivo Islas Malvinas.

Con esta nueva victoria, el Tricolor continúa invicto en la incipiente temporada de la segunda división. Para este nuevo festejo ante su hinchada, fueron claves los aportes de Luis Junior Cequeira con 19 puntos y 7 asistencias, Ezequiel Dupuy con 15 puntos, Agustín Ecker con 13 unidades y 7 rebotes, Tomás Nally que terminó con 14 puntos y 11 rebotes y Gregorio Eseverri con 13 puntos, según los datos oficializados por la Confederación Argentina de Básquet (CAB).

Un dato no menor es que aún el conjunto marplatense no cuenta con plantel completo ya que a pesar de que esta semana oficializó la llegada del extranjero Brandon Simpson todavía no llegó la habilitación correspondiente.