Quimsa se tomó revancha y le ganó el tercer juego de la serie a Peñarol

El equipo santiagueño se puso 2 a 1 en la serie. El sábado se disputará el cuarto punto.

(Foto: Demian Schleider / Prensa Peñarol)

Quimsa se tomó revancha, controló el desarrollo y le ganó el tercer punto de la serie a Peñarol en Mar del Plata: fue por 83 a 75 en el Polideportivo Islas Malvinas. El sábado volverán a enfrentarse en el mismo escenario, ya con los santiagueños arriba por 2 a 1, a un triunfo de meterse en las semifinales de la Liga Nacional.

En un desarrollo prácticamente controlado en todo momento por el último campeón, el Milrayitas -de la mano de Víctor Fernández- supo poner en aprietos al visitante en el último cuarto pero no le alcanzó, no pudo repetir lo hecho en Santiago del Estero, y deberá jugarse todo el sábado en el Poli en el cuarto partido de los cuartos de final.

En un primer capítulo de bajo goleo, el equipo de Leandro Ramella tomó las riendas del marcador prácticamente para no soltarlas más, con buenos aportes de Vassirani en la pintura. En los últimos minutos, no obstante, un triple de Morales lo acercó a Peñarol en el marcador pero un viejo conocido también acertó de tres puntos: Sansimoni puso el 11-15 con el que cerró el cuarto.

Con esa misma tónica empezó el segundo capítulo, con un triple de Basabe que llevó a siete la diferencia a favor de la visita. Lejos de especular, el equipo de Ramella fue por más y llegó a escaparse por 16 puntos. En ese entonces, de los extranjeros del local quien mantuvo en partido al Milrayitas fue Robinson, con una seguidilla de puntos desde la pintura. Pero a fuerza de triples, la visita volvió a despegar y se fue al descanso largo con 20 de diferencia.

En el tercer cuarto, fueron dos triples de Fernández y otro de Valinotti los que encendieron a la hinchada Milrayitas en el Polideportivo aunque la diferencia seguía siendo grande (41-54). De todos modos, el buen trabajo del local en el cuarto llevó a que la diferencia se achique a 8 puntos a menos de cuatro minutos del final. Sin embargo, sobre el cierre un triple de Basabe estableció que el arranque del último capitulo sería con un marcador de 53-65.

En el inicio de los últimos diez, un doble de Gallizzi y un triple de Basabe volvieron a darle una diferencia de dos cifras a la visita. No obstante, a 4 minutos del final, una recuperación de Thornton y un triple de Fernández en la contra volvieron a achicar la diferencia: el local no iba a vender barata la derrota. Así fue como Peñarol llegó a ponerse a 6 de diferencia en el cierre, lo que le dio al juego una tensión que hasta el momento no había tenido

Sin embargo, un tiro de dos puntos fallado por Thornton terminó de liquidar las chances de Peñarol en el juego, perdió 75 a 83 y ahora deberá jugarse todo el sábado otra vez en Mar del Plata para seguir en competencia.