Reinick tras la agresión: “Espero que no se repita ni para mí ni para ningún jugador”

Luego del ataque que sufrió por parte de hinchas de Peñarol la semana pasada, el jugador de Quilmes agradeció el apoyo recibido y dijo que esperará que “la Justicia actúe”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Tras haber cerrado con Quilmes la serie de partidos en la “burbuja” de Mar del Plata, Alejandro el Colo Reinick, una de las figuras del club en la Liga Argentina de básquet, habló a través de un video de lo que le tocó vivir la semana pasada cuando fue atacado y golpeado por tres hinchas de Peñarol en una plaza: agradeció el apoyo recibido desde múltiples sectores, planteó que su vida “no va a cambiar para nada” y expresó: “Espero que no se repita ni para mí ni para ningún jugador”.

La agresión contra Reinick se produjo el viernes pasado en la Plaza Güemes ubicada en la zona de Roca y Buenos Aires, y desde ese día el Colo había decidido mantenerse en silencio para concentrarse en los partidos que le quedaban pendientes por disputar a Quilmes en la “burbuja” de Mar del Plata, en la que cerró su participación este martes.

Así, este miércoles publicó a través de sus redes sociales un video de unos cinco minutos, destinado fundamentalmente a agradecer el apoyo y el cariño recibido, y en primer lugar hizo mención tanto a dirigentes y a “verdaderos fanáticos e hinchas” de Peñarol como a los de Quilmes. “Desde el club enseguida me brindaron una mano, me ayudaron, me dejaron decidir con libertad qué quería hacer, y mi deseo era estar con el equipo siempre y protegerme un poco y evitar hablar de esta agresión y de lo que había pasado para que la cabeza estuviera en los partidos que quedaban”, expresó.

De todas maneras, consideró que el episodio “afectó al equipo” teniendo en cuenta que esas primeras horas “la cabeza estaba puesta más en cómo me encontraba yo que en preparar partidos”. “Indudablemente eso repercutió en el plantel por eso también agradezco”, expuso.

Por otro lado, y al hacer mención al hecho en sí, remarcó: “Fue una situación que espero que no se repita ni para mí ni para ningún jugador de cualquier institución, sea profesional o amateur. Ninguna persona merece pasar lo que yo pasé”.

Asimismo, afirmó que “hay tres personas que están totalmente identificadas” en torno al ataque sufrido -que denunció en la comisaría segunda- y señaló que ahora dejará “que la Justicia actúe y que tome las medidas y las acciones que se tengan que tomar”.

“Yo voy a seguir con mi vida exactamente como lo vengo haciendo hace doce años cuando decidimos con mi familia radicarnos muchísimo tiempo en Mar del Plata. Desde ese momento decidimos que Mar del Plata sea un lugar de residencia para nosotros. Vamos cuatro o cinco veces por día a esa plaza, vamos todos los días, la gente nos trata de manera espectacular, sea del cuadro que sea, los vecinos nos conocen todos, la gente del barrio nos conoce porque hace años que estamos acá”, sumó en su mensaje.

Y también agregó: “Nadie va a venir a decir que es dueño de una plaza o que tiene más derecho que otro para decidir quién puede ir o no a un plaza. Mi vida no va a cambiar para nada. No voy a permitir que los violentos me quiten el placer de hacer las cosas que a mí me gustan y voy a seguir para adelante como lo vengo haciendo hasta ahora”.

El mensaje del Colo Reinick llegó luego de que Quilmes cerrara su participación en Mar del Plata con un récord de tres victorias que fueron de forma consecutiva y dos derrotas, ante Villa Mitre y Ciclista Juninense, por lo que en la temporada suma cinco victorias y cinco derrotas. La próxima sede del torneo será Olavarría, del 6 al 12 de abril, junto a Racing de Chivilcoy, Lanús, Rivadavia de Mendoza, Gimnasia y Esgrima de La Plata, el propio Ciclista y el local, Estudiantes.