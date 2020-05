Román Martínez no seguirá en Aldosivi

El volante tenía un año más de contrato con el “Tiburón”, pero las lesiones le impidieron cumplir la cláusula. Es la primera baja del club marplatense.

(Foto: archivo / Qué digital)

A pesar de que tenía un año más de contrato con Aldosivi, Román Martínez no vestirá más la camiseta del equipo marplatense tras una decisión expresa del club. “Yo no sigo en Aldosivi, es una decisión del club, yo no sabía, me lo dijeron hace unos días. Hay que entender la situación”, expresó el volante en el programa Súper fútbol, emitido por TyC Sports.

Con esta decisión, el Tiburón suma su primera baja tras el parate que sufrió el fútbol a raíz del avance del coronavirus en el país. Aunque tenía contrato vigente con la institución portuense, el ex San Lorenzo ya no forma más parte del plantel.

“Yo tenía un año más de contrato, las lesiones me jugaron en contra. Igualmente, tenía un año más si cumplía una cantidad de partidos o porcentajes de los mismos. Era mínima la diferencia pero el club tomó la decisión de agarrarse de eso y está bien“, notificó Martínez.

A pesar de la decisión del club, el jugador tuvo palabras de agradecimiento con el Tiburón: “El club se portó muy bien conmigo, me apoyaban. A la mínima lesión, tanto el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez, como el de Ángel Guillermo Hoyos me apoyaron”, aclaró.

El ex volante de Tigre confesó estar en contra de la decisión de AFA de que no haya descensos y además manifestó: “No tiene sentido volver a entrenar sin saber cuando se vuelve a jugar. Muchos dicen en septiembre, pero para eso falta un mucho”, manifestó.

Ahora, lejos de pensar en su retiro, Román Martínez quiere buscar nuevo club. “A partir del 30 de junio estoy desempleado. Yo me quiero retirar dentro de una cancha”, concluyó el volante que no juega un partido completo desde septiembre.

En este contexto, sin dudas ahora el foco estará puesto en la buena cantidad de jugadores a los que se le vence el contrato el 30 de junio. Según informó la Agencia de Noticias Télam, en el club marplatense se les vence el contrato a Pocrnjic, Galeano, Gino, Villalba, Ruiz, Rincón, Solís, Andrada, Maciel, Verón, Gil Romero, Miers, Evangelista, Grahl, Bazzana y a Fara.

Tras haber decidido terminar la temporada y suprimir los descensos durante dos años, es una realidad entre los miles de futbolistas del país la preocupación e incertidumbre de quedar sin empleo, y en algunos casos se está materializando.