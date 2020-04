Rompieron la cuarentena para ir a surfear: “Es una gran vergüenza”

La Asociación de Surf Argentina publicó un comunicado tras conocerse que el fin de semana hubo personas que no cumplieron con el aislamiento obligatorio.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En medio del aislamiento obligatorio, social y preventivo que dictó el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus, el pasado fin de semana, algunas personas rompieron la cuarentena para ir a surfear. Con respecto a esto, la Asociación de Surf Argentina (ASA) dio a conocer un comunicado para repudiar los hechos y calificarlo ese accionar como “una gran vergüenza para el surf”.

Tras conocerse las denuncias a través de las redes sociales, el presidente de la ASA, Alfredo Tórtora, expresó un mensaje de concientización con respecto al difícil momento que pasa el mundo por el avance del Covid-19 y las miles de muertes que produjo la pandemia.

“Estamos pasando momentos difíciles, no solo en la Argentina sino en todo el mundo. Es una realidad bien concreta, no hay solución a corto plazo. Una nueva pandemia ataca a la población global. Estas primeras frases suenan como una catástrofe y lo son, una nueva lucha del ser humano, un nuevo desafío contra no poca cosa como la enfermedad o la muerte”, comenzó el comunicado.

Luego, hubo una fuerte descarga contra las personas que fueron a surfear y decidieron incumplir con la cuarentena: “Hoy no podemos acercarnos a las playas ni podemos surfear olas, pero somos conscientes y ponemos nuestro grano de arena. Sabemos que hay algunos surfistas en algunas localidades que han querido violar la cuarentena y tuvieron problemas, otros los vivos de siempre la están rompiendo perjudicándonos a todos los que estamos en nuestras casas respetando con responsabilidad los protocolos de seguridad. Lo resumo diciendo que es una gran vergüenza para el surf lo que están haciendo”, enfatizó Tórtora.

Para cerrar el mensaje y generar conciencia en los amateurs y profesionales del surf, la Asociación de Surf Argentina solicitó “a toda la comunidad surfera respetar a consciencia y con responsabilidad la cuarentena y las decisiones de las instituciones de gobierno”, concluyó.

Cabe recordar que ante las medidas de distanciamiento social, la Asociación de Surf Argentina junto al Tour Argentino decidieron suspender el circuito nacional profesional hasta nuevo aviso, con el objetivo de salvaguardar la salud de los surfistas y espectadores.