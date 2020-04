Rubén Wolkowyski dio positivo de coronavirus y contó su difícil experiencia

El exjugador de Quilmes e integrante de la Generación Dorada está en España y confesó que contrajo Covid-19.

Rubén Wolkowyski en la generación dorada (Foto: CABB)

Rubén Wolskowyski, ex basquetbolista e integrante de la selección nacional que se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, se encuentra radicado en España desde hace años y contó el sufrimiento que vivió durante dos semanas tras dar positivo de coronavirus. El exQuilmes se encuentra en periodo de recuperación.

“Tuve coronavirus y neumonía. Nunca la había pasado tan mal. Es la primera vez en mi vida que tuve miedo y cuando entré al hospital no sabía si iba a salir vivo”, admitió el exdeportista a el programa radial Súper Mitre Deportivo.

Además contó los síntomas que acarrea esta enfermedad. “Es algo muy fuerte, es algo muy destructivo por dentro. Al segundo día perdés el olfato y el sabor de la comida, de todo. El dolor del cuerpo es tan fuerte que te deja de cama, la fiebre no te baja, la tos es tirando a seca”, detalló el expívot chaqueño de 46 años.

El Colo se encuentra en España, más específicamente en la ciudad de Málaga, con su esposa y dos hijos, los cuales, también dieron positivo de Covid-19. “Primero tuvieron síntomas mi mujer y mis hijos, pero a mí me agarró muy fuerte, es destructivo por dentro, el dolor corporal es muy feo. Todavía no sé como me contagié”, relató Wolkowyski, que además contó que estuvo ocho días con fiebre muy alta.

A pesar de todo, brindó un mensaje de concientización.“La gente tiene que tomar conciencia de que este virus es muy destructivo y puede ser mortal, lo está demostrando en todas partes del mundo”, afirmó el argentino.

En esta semana, El Colo es el segundo jugador con pasado en Quilmes de Mar del Plata que dio positivo del Covid-19. El primero fue el estadounidense Ivory Clark. “No es un chiste. Vas a necesitar que tus pulmones trabajen a plena capacidad”, había expresado el extranjero en sus redes sociales tras dar a conocer la noticia.