Santiago Muñiz: “Estoy buscando volver más fuerte y mejor”

El surfista marplatense, dos veces campeón mundial ISA, contó cómo atraviesa un año sin torneos por la pandemia, pensando en la clasificación olímpica.

El marplatense Santiago Muñiz, dos veces campeón mundial de la Asociación de Surf Internacional (ISA), y de los surfistas argentino con mejor ranking de los últimos años, contó cómo es su presente en medio de la pandemia del coronavirus, y cómo se prepara para lo que será la vuelta a la competición en los circuitos más importantes y difíciles del surf, siempre con la mente puesta en clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que se desarrollarán a partir del 23 de julio al 8 de agosto del 2021. “Estoy buscando volver más fuerte y mejor”, resumió desde Brasil

Muñiz vive la cuarentena en Brasil, a la espera de poder regresar al circuito de la Liga Mundial de Surf (WSL) y del surgimiento de novedades de los aplazados Juegos Mundiales de Surf El Salvador 2020, la última vía de clasificación para lo que será el debut de la disciplina en los Juegos Olímpicos.

“No lo noto como un año perdido. Es diferente. Siento que hay que tomarlo de otra forma, para crecer desde otro lugar. Esta pandemia nos obligó a una nueva manera de vivir que nos tiene que servir para crecer en otras áreas. No tanto en lo profesional sino en la parte humana, el ser más pacientes y solidarios, más conscientes de que lo que realmente es esencial para nuestras vidas y estar más conectados con nuestros seres queridos. Es un lindo desafío y yo estoy en eso, buscando volver más fuerte y mejor”, expresó Santiago Muñiz en declaraciones a Quiksilver.

El surfista marplatense, de grandes resultados en los últimos años, fue dos veces campeón del Mundial ISA (2011 y 2018) y el argentino de superior ubicación en el ránking mundial de las Series Clasificatorias (QS) de la WSL entre 2012 y 2018 (46° fue el mejor, en 2016). No obstante, también estuvo parado durante seis meses en 2018 por una lesión y otros seis en 2019 por un pico de estrés. Por eso, a los 27 años, sabe lo importante de estar en equilibrio.

“El circuito mundial siempre será importante, pero mi ilusión está puesta en El Salvador, en el Mundial ISA que otorgará cinco plazas restantes para Tokio. Cada vez que voy a uno de esos torneos, representando a mi país, me siento mejor, más suelto, lo disfruto más. Por eso tengo la esperanza. Mi gran objetivo siguen siendo los Juegos Olímpicos, luego de haber estado cerca en los Panamericanos del año pasado”, explicó Muníz, rider estrella de Quiksilver Argentina.

El marplatense está atravesando la pandemia en Bombinhas, Brasil, donde vive junto a su familia desde hace casi tres décadas: “Comparado con Argentina, en Brasil hubo muchas menos restricciones sociales pero, también, miles de muertes más. Lo de Argentina fue un ejemplo total, se lo tomaron en serio. Acá resultó muy distinto. Desde el presidente hasta la gente. Salvo un mes, cuando cerró todo, el resto del tiempo se hizo casi vida normal, con medidas de seguridad pero sin el aislamiento obligatorio. Hoy tenemos más de 1000 muertos por día y es uno de los países con más contagios. Y menos mal que no ha hecho frío y tenemos un país extendido y con mucha naturaleza”, analizó.

En ese marco, remarcó que lo bueno, dentro de tanto malo, fue que como atleta no estuvo tanto tiempo parado. “Hubo un mes que no pude ir al gimnasio ni a la playa. Y obviamente lo sentí”, contó. Después del mes de parate, fue especial volver al agua junto a su hermano Alejo, que también es un surfista de élite y representa a Brasil. “Fui con él y nos sentimos extraños. Con la alegría por regresar pero a la vez viendo que no había nadie en la playa, casi tampoco en el agua. El cuerpo lo sentí algo más lento, no tan fluido mi surfing, pero por suerte en dos o tres días volví al ritmo. No lo sentí tanto”, detalló el marplatense.

Pensando en lo deportivo, Muñiz no tendrá actividad en lo que resta del año. “Tanto el circuito mundial como el ISA están cancelados hasta 2021. Es momento de hacer un entrenamiento físico más duro y extendido en el tiempo y también probar otros modelos de tablas, para conocer mejor el equipamiento”, explicó sobre su plan.

El año que viene será momento de volver al torneo QS –clasificatorio para el Championship Tour, el circuito donde están los 34 mejores del mundo- y, en especial, disputar el Mundial ISA (entidad que dirige otro marplatense, Fernando Aguerre) que, en mayo, dará cinco plazas olímpicas. “Voy a ir paso a paso. Pero sin dudas es un gran objetivo en el 2021. El Salvador es un lugar muy bonito, con calor, una buena ola y ese ambiente especial que sólo un torneo de selecciones puede darnos, ahora potenciado por las clasificaciones a los Juegos”, cerró el surfista.