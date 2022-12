Scaloni y el equipo contra Australia: “Todavía no tenemos un panorama exacto”

El entrenador de la Selección habló de las dudas de cara al sábado y del uso de la tecnología en Qatar 2022: “Nosotros lo vivimos y es difícil de digerir”.

(Foto: Prensa Selección Argentina)

El sábado desde las 16 la Selección Argentina se enfrentará a Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y, en la previa, el entrenador Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa. Las dudas en torno al posible equipo titular y el uso de la tecnología en los partidos.

Luego de la gran victoria ante Polonia y la clasificación como puntero del Grupo C, la Scaloneta prepara el partido de la segunda fase ante el equipo oceánico, con algunas dudas en el once titular no solo producto de los movimientos tácticos habituales del entrenador sino también por el desgaste físico.

“Ayer fue el día de recuperación para la mayoría. El entrenamiento de ayer fue solo para analizar a Australia. En un rato entrenaremos y tendremos un panorama mucho más claro de cómo están los jugadores, de la recuperación no solo de Ángel Di María sino de otros. Y recién ahí decidiremos el equipo para enfrentar a Australia mañana”, inició Scaloni su conferencia y aclaró que recién este viernes tendrán más claridad en cuanto al estado físico de Di María, al principal duda.

Sobre el equipo, no solo aún no lo confirmó sino que deslizó la posibilidad de que no se dé a conocer hasta el propio sábado: “El Huevo (Acuña) está bien, salió sobre todo porque tenía amarilla. De Di María todavía no tenemos un panorama exacto e incluso hasta mañana podríamos esperar y decidirlo”.

Además, de cara al choque con los australianos, rechazó el hecho de posicionarse como favorito: “Hay que dejar de lado ese teórico favoritismo y jugar el partido. El planteamiento será similar a lo que venimos haciendo, lógicamente con algunos matices. Nuestra idea de juego es la de los últimos partidos e intentaremos sostenerla la mayor cantidad de minutos posible“, adelantó y calificó a Australia con “un equipo que sabe lo que quiere”.