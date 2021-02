Selem Safar, entre su experiencia en Colombia y un futuro regreso a la Liga Nacional

El escolta marplatense de 33 años disfruta de un gran momento en Colombia donde salió campeón y MVP en las finales. En su corta estadía en Mar del Plata habló con Qué digital.

(Foto: prensa Selem Safar)

El basquetbolista marplatense Selem Safar apostó por irse del país en un momento de incertidumbre en el básquet argentino en el 2020, en el marco de la pandemia, y ahora disfruta de un gran presente en la Liga de Colombia, donde salió campeón, lo eligieron como el jugador más valioso en las finales y, gracias a ello, disputa la Liga de las Américas.

En un breve parate deportivo, regresó a Mar del Plata para “recargar energías” y dialogó con Qué digital acerca de diferentes temas como su decisión de irse al extranjero, las chances de volver a vestir la camiseta de la Selección Argentina, las sensaciones de tener a su amigo Facu Campazzo en la NBA y cómo su club formativo, Kimberley, le abre las puertas cada vez que pisa suelo marplatense.

“Irme a Colombia en septiembre fue una apuesta nueva para mí. Era una liga que no conocía y mi llegada se da porque fue la primera liga que abrió sus puertas en plena pandemia para volver a jugar y que me daba la posibilidad de estar nuevamente en competencia. Llegué y me encontré con una liga competitiva, bastante buena, que me ayudó a seguir creciendo como jugador y que, aparte, me permitió lograr otro campeonato, afianzarme en una liga totalmente diferente a la que estaba acostumbrado a jugar en la Liga Nacional”, aseguró el escolta de 33 años.

“Cuando llegué a Colombia me encontré con un plantel totalmente nuevo pero la adaptación fue rápida. El entrenador habló conmigo y me dijo qué es lo que quería de mí, y me di cuenta rápidamente que el equipo quería que yo sea un jugador importante. Una vez que me recibió el plantel me empecé a sentir mucho más cómodo, empecé a jugar de otra forma diferente”, confesó el actual jugador de Titanes de Barranquilla.

Selem Safar fue elegido como el jugador más valioso de las finales tras haber ganado tres de cuatro partidos. En el último encuentro, el marplatense llevaba 15 puntos (2/4 en dobles, 3/7 en triples y 2/2 en libres), 2 rebotes, 3 asistencias y una pérdida en 21 minutos en cancha, pero por una lesión promediando el tercer cuarto tuvo que dejar la cancha y se enteró de su nuevo campeonato y premio individual en el hospital.

“Los primeros tres partidos de la final los jugué bien, el último lo venía jugando muy bien y en el tercer cuarto toqué una pelota dividida junto con otro jugador de Cali (rival) y tengo tanta mala suerte que me pega con una uña en el medio de los dedos. Ese impacto me generó un corte y apenas me vi la mano sabía que necesitaba puntos. Así que por eso me tuvieron que llevar al hospital y me perdí la última parte del partido. Fue la primera vez que me tocó festejar un título en el hospital y mientras me estaban haciendo los puntos me enteré que había salido MVP de las finales, así que fue todo muy lindo”, contó su particular experiencia.

Al ser consultado sobre las diferencias de la liga colombiana con la Liga Nacional, Selem Safar expresó: “Tiene un estilo diferente, más veloz, con más espacios y es algo que sin dudas beneficia a mi juego, así que se dio de la manera perfecta el año pasado”. Ante estas primeras apreciaciones, una vez finalizada la temporada, entre el club colombiano Titanes de Barranquilla y el jugador marplatense arreglaron rápidamente la renovación del contrato por una temporada más, hasta finales de noviembre.

Además de la Liga de Colombia, su club Titanes compite en el torneo internacional “La Liga de las Américas”, prestigiosa competición que Safar supo ganarla con San Lorenzo de Almagro en el 2018 y ahora disfruta poder jugarla nuevamente.

En la actual Liga de las Américas, Titanes de Barranquilla es parte de los doce equipos del continente que se dividen en cuatro grupos con el objetivo de llegar a las finales: Final Four, que serán en abril. Detrás de ese sueño, ahora internacional, el equipo colombiano ya disputó dos encuentros. En el primero cayó ante Caballos de Coclé por 74 a 67, mientras que en el segundo encuentro fue victoria del conjunto del marplatense por 88-79 ante Real Estelí, y así quedó todo igualado en el Grupo A, con los tres equipos con marca 1-1 en el cierre de la primera ventana del certamen.

En este último encuentro internacional, el escolta de 33 años fue uno de los grandes destacados ya que anotó 17 puntos y repartió 7 asistencias. La próxima ventana será entre el 4 y 5 de marzo en Barranquilla, mientras que la tercera y última se disputará entre el 24 y 29 de marzo. Los dos mejores equipos de cada grupo se clasificarán a los playoffs, a disputarse entre el 8 y el 13 de abril, con un total de ocho partidos, en sede única para definir el campeón. Tanto los cuartos de final, como semifinales y final serán a un solo partido eliminatorio.

– Luego de la primera ventana de la Liga de las Américas te encontrás en Mar del Plata

– Sí, una de las condiciones cuando firmé el contrato es que si tenía un tiempo libre podría volver a Argentina y el club realmente se portó de “10” y me dio la posibilidad de hacerlo. Es por eso estoy en Mar del Plata recargando energía, viendo a mi familia, a mi hija y disfrutando de la ciudad.

– ¿Cuándo estás en la ciudad visitás a Kimberley y Peñarol, clubes que te vieron nacer en el básquet?

– Siempre voy a Kimberley. He hablado con la gente de ahí, les agradezco siempre el trato que han tenido conmigo. A mí Kimberley me dejó entrenar en plena pandemia, cuando estaba todo bastante complicado yo podía seguir entrenándome y estar bien físicamente. Y ahora también, cada vez que vuelvo voy siempre al club, de hecho voy a entrenar. Me gusta ver a la gente que veía cuando tenía doce años, hay muchas caras que las sigo encontrando, es increíble. A Peñarol no tuve la suerte de ir todavía pero seguramente en algún momento voy a ir.

– ¿Creés que por irte a Colombia perdiste chances de seguir en la Selección Argentina?

– Quizás al irme del país perdí la chance porque ahora están eligiendo jugadores de Liga Nacional por el hecho de que les queda mucho más cómodo por el tema de la pandemia, ya que todo lo que es seguridad es muy importante por los hisopados y los análisis de anticuerpos. Entonces viéndolo de ese lado sí, pero no en cuanto al nivel porque me siento bien. Ahora estoy jugando un torneo internacional en el que solamente hay tres equipos de Argentina jugándolo (San Lorenzo, Quimsa y Obras). Pero sí quizás perdí la chance que te da que en las ventanas FIBA, ya que Argentina está eligiendo jugadores solamente que estén disputando la Liga. De hecho hay jugadores importantes en Brasil que no han estado en la ventana por el mismo tema.

– ¿Cómo notás los rendimientos de los equipos de la Liga Nacional?

– Vi algunos partidos, y noté que es una liga que ha bajado un poco el nivel porque se han ido muchos jugadores nacionales por la incertidumbre que generó la pandemia y que no hay tantos extranjeros buenos jugando. Pero vi una liga bastante irregular, con equipos que se han armado muy bien, que quizás ganan dos o tres partidos y pierden otros dos, o equipos de mitad de tabla que les ganan a los de arriba.

– Aunque tengas contrato por una temporada más con Titanes, ¿pensás volver a la Liga Nacional?

– Siempre tengo pensado volver a la Liga Nacional. De hecho he tenido charlas con algunos equipos antes de arreglar en Colombia, y no los descarto para nada. Si es una realidad que hoy en día jugar en el exterior y cobrar en otra moneda te da una estabilidad que no te la da estando acá, pero más que nada por el tema económico y social. No tiene nada que ver la liga en eso, pero por nuestro trabajo por ahí conviene jugar en otra liga. Pero no descarto para nada volver, ojalá el país en algún momento empiece a mejorar y que se pueda dar la vuelta, me gustaría.

– Con Facundo Campazzo compartiste plantel en su comienzo en el básquet, ¿qué sentís verlo jugar en la NBA?

– Hablo bastante con Facu, generalmente hablamos de todo menos de básquet pero hablamos bastante seguido. Me genera muchísima felicidad verlo en NBA porque era un lugar donde siempre quería llegar y lo tenía como un objetivo, así que cuando lo pudo lograr fue algo muy lindo. Obviamente que tiene un periodo de adaptación, pero lo está haciendo bien, y porque realmente cuando le toca entrar y tiene minutos está cumpliendo y le va muy bien, así que estoy muy contento de verlo ahí, y ya le dije que en cuanto pueda lo voy a ir a visitar.