Surf: el Circuito Argentino Junior tuvo los primeros ganadores en el formato virtual

Regreso novedoso del surf tras siete meses. Facundo y Juan Cruz Ruggiero y Cocó Cianciarulo, los grandes ganadores de la cuarta fecha.

(Foto: Quiksilver)

El Circuito Argentino Junior de Surf volvió a la competencia luego del largo parate provocado por la pandemia y fue con un inusual formato virtual. En esta nueva modalidad diseñada para la cuarta fecha del certamen cada atleta envió a los jueces sus mejores olas grabadas para ser juzgados y en las últimas horas se conocieron los ganadores de cada categoría.

En total, hubo nueve divisiones, cinco de chicos (de M10 a M18) y cuatro de chicas (M12 a M18), con 54 participantes de todo el país, incluyendo de Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Miramar, Necochea, Quequén y Buenos Aires.

La gran ganadora de la fecha fue nuevamente Cocó Cianciarulo, donde la hija del famoso músico Sr. Flavio, se impuso en M16 (con 12.75) y M18 (con 14.75) para ser la líder del torneo en ambas con puntaje ideal , ya que ganó las cuatro fechas. Por su parte, en la Categoría M12 Damas, la ganadora fue Victoria Muñoz Larreta y en M14 culminó en el primer puesto Vera Jarisz .

En las categorías masculinas, Juan Cruz Ruggiero, una de las joyas del surf nacional, se impuso en su categoría (Menores de 18 años) y logró la puntuación más alta (17.57, de los 20 posibles) de este torneo organizado por la Asociación de Surf Argentina (ASA), resultado que lo ratificó como puntero del circuito con 3.730 puntos.

En tanto, Facundo Ruggiero, ganó en dos categorías (en M10 con 7 puntos y en M12 con 10.75), mientras que Joaquín Muñoz Larreta se quedó con el primer puesto en M14 con 14,34 y Manuel Torreani finalizó primero en M16 (con 12,83),

Cabe mencionar que la Asociación de Surf Argentino (ASA) decidió avanzar en el formato virtual a partir de la pandemia de coronavirus y se basó en un reglamento diseñado por la Federación Catarinense en Brasil. Básicamente, cada surfista tuvo dos días para elegir las playas donde había mejores olas, para luego presentar –con un reglamento exigente- los videos que iba a ser juzgados por cinco jueces, a través de Zoom.

Antes de cada grabación, cada competidor debía aclarar dónde estaba (playa) y con qué traje y tabla se metería para hacerlo más transparente. “El balance es positivo, aprendimos muchas cosas que antes nunca habíamos hecho. Aunque la idea es volver, desde la próxima fecha en noviembre, a los campeonatos presenciales. Ya solicitamos los permisos con el protocolo que diseñamos para la práctica del surf y otro para los torneos”, explicó Freddy Tórtora, el presidente de la ASA.

Por su parte, Martín Passeri, seis veces campeón argentino -incluido el último-, opinó desde su experiencia aunque también como coach. “Se encontró la mejor opción posible. El sistema es perfectible, sin dudas, aunque lo importante era volver a la actividad, a la adrenalina de la competencia, al prepararse, a la presión y a que nosotros podamos ver cómo están ellos”, opinó quien, en este caso, hizo las veces de entrenador de varios chicos, como por ejemplo de Ruggiero, Cianciarulo y hasta de su hijo Thiago, quien fue segundo en M12 y tercero en M14.

No obstante, Pedro Ghilini, entrenador de la Selección Nacional Junior, sólo le vio el lado positivo. “Para nosotros, como cuerpo técnico, es importantísimo este tipo de torneos porque nos da la posibilidad de ver a chicos que no pueden venir a los torneos presenciales y de esta forma podemos detectar otros talentos con proyección que, de otra forma, quizá no conoceríamos”, cerró.