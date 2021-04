Tenis: debut y cómoda victoria de Horacio Zeballos en el Masters de Montecarlo

El tenista marplatense y Marcel Granollers vencieron por 6-3 y 6-1 a los rusos Jachánov y Rublev. Por los cuartos se final irán contra Guido Pella y Cristian Garín.

(Foto: archivo / prensa Masters de Acapulco)

En lo que fue el debut de la dupla Horacio Zeballos y Marcel Granollers por los octavos de final del Masters de Montecarlo, la pareja de habla hispana consiguió una cómoda victoria por 6-3 y 6-1 ante la dupla rusa Karen Jachánov y Andrey Rublev y ahora irán ante el argentino Guido Pella y el chileno Cristian Garín.

El tenista marplatense y el catalán no dejaron dudas y plasmaron su jerarquía y experiencia ante los rusos y cerraron el juego en tan solo una hora de partido. La cuarta pareja preclasificada comenzó de la mejor manera en este nuevo Masters de Montecarlo y ahora se cruzarán el viernes por los cuartos de final ante la pareja conformada por Pella y Garín.

El bahiense y el chileno llegaron a estar entre los ocho mejores tras vencer a los hermanos griegos Petros y Stefanos Tsitsipas por un contundente 6-4 y 6-4.

Por su parte, el otro argentino que también está en cuartos de final en la modalidad dobles es Diego Peque Schwartzman quien, junto al italiano Fabio Fognini, superó en primera ronda a Oliver Marach y Luke Saville y en los octavos de final hicieron lo propio ante el holandés Wesley Koolhof y el polaco Lukasz Kubot. Ahora se medirán ante los ganadores del duelo entre Farah/Cabal (primera dupla preclasificada) y Aliassime/Hurkacz.

Cabe mencionar que Horacio Zeballos supo ser el tercero en el Ranking ATP en la modalidad dobles, pero en este momento se encuentra en el séptimo escalón luego de que principalmente los croatas Mate Pavic (1) y Nikola Mektic (4) se hayan consagrado campeones en el Masters de Miami.

En el segundo y tercer lugar se encuentran los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, quienes por durante muchos meses fueron los mejores del mundo, mientras que el brasilero Bruno Soares es el quinto y en el sexto lugar se posiciona el francés Nicolás Mahut. Por su parte, el catalán Marcel Granollers ocupa el puesto 13.

En lo que respecta a las actuaciones de los tenistas argentinos en el singles de Montecarlo, no hubo buenas noticias desde Francia ya que Federico Delbonis cayó ante el número 3 del mundo, Rafael Nadal, por 6-1 y 6-2, mientras que el Peque Schwartzman no pudo ante el noruego Casper Ruud por un contundente 6-3 y 6-3. y Juan Ignacio Londero cayó ante el serbio Filip Krajonovic por 6-0 y 6-3, por lo que no quedan argentinos en la competencia.