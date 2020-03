Tenis: la ATP y la WTA suspenden sus circuitos hasta el 7 de junio

(Foto: ATP Montreal)

La propagación del coronavirus en todo el mundo obligó a los organismos del tenis mundial tanto de la masculina, la Asociación de Tenis Profesionales (ATP), como a la Asociación Femenina de Tenis (WTA), a suspender sus competencias hasta el 7 de junio. Inicialmente, esta medida fue tomada hasta el 3 de mayo, pero por la pandemia en la que se vive, fue actualizada por cinco semanas más.

Mediante un comunicado dado a conocer por redes sociales, el órgano rector del circuito profesional daba la noticia: “Debido a la pandemia mundial por Coronavirus, el 7 de junio es la fecha prevista para la vuelta del tenis profesional, cancelándose los torneos de Roma y Madrid, el de Munich, Estoril, Ginebra y Lyon en ATP, así como los de Rabat y Estrasburgo en WTA”, expresa el comunicado.

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA

— Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020