Tenis: Wimbledon 2020, cancelado por la pandemia del coronavirus

Los organizadores de Wimbledon decidieron oficializar la cancelación de la edición 2020 por la pandemia del coronavirus luego de una reunión de urgencia para aprobar esta medida histórica, que únicamente se produjo durante las dos guerras mundiales, entre 1915 y 1919 y luego entre 1940 y 1945.

“Lamentamos que la Junta Principal del All England Club (AELTC) y el Comité de Gestión de The Championships hayan decidido hoy que The Championships 2020 se cancele debido a problemas de salud pública relacionados con la pandemia del coronavirus. El 134º campeonato se organizará del 28 de junio al 11 de julio de 2021”, comienza el comunicado que emitió la organización este miércoles.

“Desde la aparición del brote de coronavirus (Covid-19) en enero, hemos seguido la orientación del gobierno del Reino Unido y las autoridades de salud pública en relación con nuestras operaciones durante todo el año, junto con el desarrollo de una comprensión de la probable trayectoria del brote en el país. Esto ha permitido el análisis del impacto de las restricciones del gobierno sobre el comienzo habitual en abril de los importantes preparativos necesarios para organizar los campeonatos, ya sea en la fecha original del 29 de junio o en una fecha posterior en el verano de 2020”, explican las relaciones de la cancelación totalmente inédita.

Anteriormente, la Asociación de Tenis Profesionales (ATP), como a la Asociación Femenina de Tenis (WTA), decidió suspender sus competencias hasta el 7 de junio. Inicialmente, esta medida fue tomada hasta el 3 de mayo, pero por la pandemia en la que se vive, fue actualizada por cinco semanas más.

También, a comienzo de mes, las organizaciones de Roland Garros, torneo que conforma el Grand Slam, y que habitualmente se disputa en mayo en París, Francia, anunciaron la postergación del Abierto francés para el 20 de septiembre.

Además del aspecto principalmente de la salud y la economía, el coronavirus afecta a todos los campeonatos deportivos de mayor y menor calibre en el mundo. Cabe destacar que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 también se vieron afectados y el Comité Olímpico Internacional decidió postergarlo hasta el 2021. Como consecuencia de ello, el Mundial de Atletismo 2021 pasó al próximo año.

