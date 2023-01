“Teté” Quiroz, entre la temporada, los refuerzos y la posible llegada de Chávez

El entrenador de Aldosivi dialogó con la prensa después de lo que fue el amistoso ante Los Andes. También lo hicieron los refuerzos Olivares y Pereyra.

(Foto: prensa Aldosivi)

Por: Federico Iavagnilio redaccion@quedigital.com.ar @FedeeIava

Minutos después de haber terminado el amistoso ante Los Andes, el entrenador de Aldosivi Fernando Teté Quiroz se tomó unos minutos para dialogar con la prensa que se encontraba en el Predio de Punta Mogotes, no esquivó preguntas y habló de muchos aspectos, entre los que se destacó su visión sobre el formato del torneo para la próxima temporada, la “obsesión” por los refuerzos y también sobre la probable llegada de un viejo conocido de la casa, Cristian el Negro Chávez, querido en el club por su importante rendimiento para lograr el ascenso en el 2018.

El Tiburón jugó este miércoles por la mañana su segundo amistoso de la pretemporada ante Los Andes en su predio deportivo. Se disputaron dos bloques de 40 minutos cada uno y en ambos casos terminó en empate: el primero sin goles y el segundo también en igualdad aunque por 1 a 1.

“Al equipo lo vi como lo esperaba dentro de la planificación de entrenamiento. En el desarrollo de juego bastante bien, principalmente en el segundo grupo, asimilando un poco mejor la idea. En cuanto a los refuerzos también los vi bien, por ahí Gustavo Turraca y Juan Manuel Vázquez que se incorporaron esta semana los vi un poco mejor, y el resto viene trabajando muy duro. Una lástima que tuvimos que cuidar a Juan Manuel Olivares porque andaba con una molestia y obviamente no íbamos a arriesgar”, comenzó el DT la rueda de prensa.

En relación al mercado de pases, hasta el momento Aldosivi selló las contrataciones de ocho jugadores y desde el club del Puerto buscan más: “Queremos y necesitamos un 9 de experiencia y luego haremos una evaluación en estos partidos para ver que es lo que nos falta. Estamos esperando la recuperación de Emanuel Iñiguez, que para nosotros es un jugador importante y esperaremos su evolución y sino vamos a tener que traer un jugador en su puesto. Estoy tranquilo porque en lo general estamos bastante avanzados, aunque no en todo”, explicó Teté Quiroz y enfatizó: “Por el centrodelantero se está trabajando, es medio una obsesión”.

Sin dudas que el Tiburón en las posiciones ofensivas es donde más juveniles tiene y donde cuenta con menos recambio. Allí, además de un centrodelantero que juegue en el área rival, también comenzó a hablarse de la posibilidad concreta de que Cristian Chávez regrese a la institución marplatense. El Negro no es un nombre más: dejó un gran recuerdo con goles importantes -uno de ellos de vaselina en la final ante Almagro en el 2018- para lograr lo que fue el segundo ascenso en la historia del club a primera división, después del primero en 2014 que había contado con Teté Quiroz como entrenador.

Ante la consulta de Qué digital sobre su posible llegada, Teté Quiroz no esquivó la chance de contar con él: “El Negro Chávez siempre es una posibilidad. Sabemos que será bien recibido y si llega a venir para nosotros es una buena opción para competir con el resto de sus compañeros. Él hizo cosas importantes por el club, es querido, muy buena persona, entonces lógicamente tiene las puertas abiertas“, sentenció.

Además del armado del equipo, un factor que influye en la planificación de esta temporada es el formato de la Primera Nacional, que volvió a cambiar y es muy diferente al del 2022. Para este año, los 37 equipos que conforman la segunda división fueron divididos en dos zonas, en las que Aldosivi conforma el grupo B junto a otras 17 instituciones.

Pero a Teté Quiroz no le preocupa eso sino la gran cantidad de equipos que conforman las diferentes divisiones del fútbol argentino: “Sobre el campeonato lo único que me genera alguna reticencia es la cantidad de equipos, después la forma de disputa es igual para todos, hay que tomarlo como viene, de eso no tenemos ninguna objeción. Pero sí con la cantidad de equipos, no solo en esta categoría sino también en primera. Me parece que la gran cantidad de equipos atenta contra el nivel que puede tener el fútbol argentino en cuanto a la jerarquía pero es lo que hay y nosotros vamos a intentar competir de la mejor manera”.

Sobre su idea de juego, el entrenador señaló que aprovechará el tiempo de la pretemporada para ensayar diferentes alternativas y formaciones, principalmente del mediocampo hacia adelante, pero que el objetivo es tener una idea clara: “El equipo tiene que tener un estilo, una idea, porque es lo que te va a respaldar en los momentos difíciles y es donde vos podés acobijar cuando vienen las malas. Y si no estás bien físicamente y no tenés una mentalidad dura, no podés competir, ni en la Primera Nacional ni en ninguna categoría. La segunda división tiene la característica de ser un poco más dura que otras por las condiciones generalmente de las canchas y los rivales”, dijo.

Este es el tercer ciclo de Fernando Quiroz en Aldosivi luego de lo que fueron las experiencias entre 2011 y 2013 y la recordada temporada de 2014, año en el que ascendían diez equipos a la primera división y en el que Teté se hizo cargo a falta de siete encuentros: allí, tras un desempate entre Gimnasia de Jujuy y Nueva Chicago, logró el histórico ascenso.

Ante la consulta de este medio sobre las diferencias de aquel Aldosivi al de ahora, el entrenador de 54 años expresó: “El club y el predio están mejor cada vez que vengo. En cada etapa me encuentro con más elementos para trabajar, desarrollar una tarea, y en ese sentido el club está muy bien comparado con el resto de los equipos y creo que tenemos esa pequeña ventaja que vamos a tratar de utilizarla. Sabemos que no es determinante, está demostrado, pero nosotros vamos a tratar de aprovechar esto para que el trabajo sea más eficiente. Pero también hay que tener en cuenta que el sacrificio debe ser innegociable“.

FACUNDO PEREYRA Y JUAN MANUEL OLIVARES, REFUERZOS DE EXPERIENCIA

Dos de los importantes refuerzos que tendrá esta temporada Aldosivi son los experimentados Facundo Pereyra y Juan Manuel Olivares, jugadores que conocen bien la segunda división del fútbol argentino y que llegan de disputar el Reducido en busca del ascenso, tanto en Estudiantes de Buenos Aires como en Defensores de Belgrano, respectivamente.

“Me sentí bien de acuerdo al momento de preparación en el que estamos, con todas las cargas encima, y vino bien hacer un estímulo de fútbol para ir aflojando de a poco e ir trabajando. El objetivo está en el comienzo del torneo que será en febrero”, expresó el atacante Pereyra ante los micrófonos tras el amistoso.

Ante la consulta sobre con qué institución se encontró, el delantero ex Pincha de Caseros, Gimnasia de La Plata y Racing, entre otros, no dudó en elogiarla: “El predio es de primera división, el club es de primera división y tenemos el objetivo claro de devolver al club al lugar donde tiene que estar, que es en primera. Sin dudas que ese objetivo fue una motivación para venir. Tuve la suerte de jugar la final por el ascenso el año pasado y me quedó un poco la espina clavada de que no se pudo dar y sería una linda revancha conseguirlo acá”.

Juan Manuel Olivares, por su parte, no formó parte de los equipos que disputaron este miércoles el amistoso ante Los Andes. Durante el encuentro se lo vio trotar alrededor de la cancha junto a Emanuel Iñiguez debido a que hace dos días sintió una sobrecarga en el isquiotibial y, por precaución, no arriesgó.

Olivares, conocedor del ascenso, dio su parecer al respecto del formato de competencia y tuvo un pedido especial: “Es un torneo muy largo. Ya quedó demostrado el año pasado que se hizo eterno. A mi me tocó jugar el Reducido y en total se jugaron 40 fechas y es mucho sin parate. Me parece que en ese sentido para el jugador es grave, te pasa factura y si tenés un plantel corto mucho más. El formato es diferente al año pasado pero al fin y al cabo se termina jugando las mismas cantidad de fechas“, expresó y pidió: “Ojalá que a mitad de año haya algún parate, más que nada para recargar en lo físico”.

Además, el volante creativo y de buen trato con la pelota también elogió las instalaciones del club marplatense: “Esta es la primera vez que me toca estar en un club que solamente te tenés que preocupar por entrenar y meter la cabeza en lo que es lo deportivo y lo físico. Estoy contento, disfrutando, aprovechando al máximo y vamos a estar metiéndole en lo que quede de la pretemporada para llegar al 100% en el inicio del torneo. Obviamente hay que ir manejando los tiempos y el objetivo más claro es estar entre los primeros puestos, que eso siempre te va a dar la posibilidad de pelear el ascenso”, mencionó el ex Brown de Adrogué.