Tomás Martínez es la cuarta incorporación de Aldosivi para la próxima temporada

El volante creativo de 26 años que se inició en River y en la última temporada vistió la camiseta de Defensa y Justicia, es la nueva incorporación para Martín Palermo.

(Foto: prensa Aldosivi)

En la semana en la que inició la pretemporada, el entrenador Martín Palermo comienza a delinear el plantel de Aldosivi de cara a la temporada 2022 en la Liga Profesional de Fútbol y este miércoles se oficializó la incorporación de Tomás Martínez, volante creativo de 26 años que se inició en River Plate y que en el último año vistió la camiseta de Defensa y Justicia.

Es así que Tomás Martínez es la cuarta incorporación de Aldosivi de cara a un año en el que el conjunto marplatense se juega mucho ya que, aunque aún la Liga Profesional no lo oficializó, a final del 2022 volverían los descensos.

El volante de 26 años nacido en San Isidro será uno de los encargados de la generación de juego de mitad de cancha hacia adelante en el Tiburón. Martínez se inició en River y formó parte de los planteles en el que el Millonario con Marcelo Gallardo a la cabeza, salió campeón en 2014 de la Copa Sudamericana y en el 2015 de la Recopa Sudamericana, Copa Libertadores y Suruga Bank.

Luego, sin demasiado rodaje en River se fue a jugar la segunda división de España con Tenerife. Luego probó suerte en Sporting Braga de Portugal, y en Houston Dynamo de los Estados Unidos, equipo en donde estuvo desde el 2017 al 2020 para luego regresar al país y vestir la camiseta de Defensa y Justicia. En el último campeonato de la Liga Profesional, el entrenador Sebastián Beccacece no lo utilizó como titular aunque ingresó al rectángulo de juego en once juegos en los cuales no pudo anotar goles.

Además, Tomás Martínez fue convocado en varias oportunidades en las divisiones inferiores de la Selección Argentina y conformó parte importante del plantel Sub 20 que salió campeón del Sudamericano 2015 y que meses después quedó eliminado en la fase del grupo del Mundial de la categoría llevado a cabo en Nueva Zelanda. En estas competencias internacionales compartió equipo con el actual arquero de Aldosivi, José Devecchi y el volante marplatense Emiliano Buendía, hoy jugador del Aston Villa.

Tras las bajas para este 2022 de Luciano Pocrnjic, Fabián Assmann, Emiliano Insúa, Emanuel Insúa, Fabricio Coloccini, Gastón Gil Romero, Pablo Becker, Gastón Lodico, Francisco Grahl, Malcom Braida y Gabriel Hauche, el entrenador Martín Palermo cuenta con los refuerzos del colombiano Edwin Mosquera, el volante Marcelo Meli, el defensor central Patricio Boolsen y el del creativo Tomás Martínez. Además, Matías Villarreal regresó al conjunto marplatense después de un paso a préstamo por Quilmes.

A pesar de que ya comenzó la pretemporada, Palermo no cuenta con todos los jugadores ya que Lautaro Rinaldi, Rufino Lucero, Meli, Franco Perinciolo, Alejandro Aranda, Elías Torres, Sebastián Lerena y Manuel Panaro dieron positivo en coronavirus y además, Francisco Cerro se encuentra realizando el aislamiento por ser contacto estrecho.