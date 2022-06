Tras 21 años, Domingo Robles dejó la presidencia de Peñarol: “Me voy orgulloso”

Tras más de dos décadas como mandatario del “Milrayitas”, el histórico dirigente dejó el cargo y asumió la nueva comisión encabezada por Alejandro Amoedo.

(Fotos: Qué digital)

Luego de 21 años atravesados por gestión, grandes logros deportivos y también crisis, finalmente Domingo Robles dejó la presidencia de Peñarol de Mar del Plata. En una asamblea realizada en la sede del club ubicada en Garay y Santiago del Estero, asumió la nueva dirigencia que por los próximos dos años estará a cargo de la administración de uno de los clubes más importantes de la ciudad. “Me voy orgulloso”, expresó el histórico y ahora ex mandatario.

El que ocupará el complejo y pesado lugar que dejó Robles será Alejandro Amoedo, quien estuvo en los últimos 14 años en el club junto a Mingo. En un muestra de unidad -tal y como lo pidió el ahora ex presidente-, lo acompaña una comisión directiva que incluye a otro sector dirigencial como el que encabeza el actual concejal y el exjugador, Nicolás Lauría, ahora vicepresidente del Milrayitas.

En su última asamblea como presidente de Peñarol, Domingo Robles se mostró por momentos emocionado y, en un breve pero concreto discurso, logró sintetizar en palabras sus décadas a cargo del club: “En los 21 años nunca viví una asamblea con tanta gente. Es una alegría que estén y que vengan al club. El club necesita de todos. Por eso una de las cosas que más me gustó es que haya una fórmula unida. Porque tenemos que interpretar que de este club vamos todos para el mismo lado, o no vamos”, introdujo.

Claro está que a lo largo de su mandato en el club -y en línea con el país-, pasó momentos de zozobras y de alegrías, como lo fueron la crisis del 2001 y la pandemia de coronavirus: “En estos 21 años pasamos dos etapas muy difíciles, tremendamente difíciles. El 2001, con el país destruido y con una Liga que no se había parado casi nada. Tuvimos que hacer la otra liga y parar dos temporadas. Fue durísimo en aquel entonces. Estuvimos cuatro años para tratar de ponernos de pie, con muchos juicios, tiempos en los que los más viejos y queridos del club me preguntaban si nos iban a sacar la sede“, dijo en relación a la primera etapa difícil.

“La otra etapa muy brava fue la de la pandemia. El primer año se jugó cuatro meses más un mes de pretemporada. Fueron cinco meses en total. Después se cortó todo. Pero se arreglaron ocho meses y medio de sueldo. Fue brava porque no tuvimos abonos, recaudación, piso de cancha. Fue muy brava la salida. En la otra se jugaron siete meses y hubo que pagar diez meses de sueldo”, dijo y recordó los gastos múltiples que también incluyeron el retorno a la competencia con el sistema de burbujas, con viajes, estadías, alquiler de canchas para entrenar en otras ciudades, etcétera.

Una vez mencionados los dos momentos más difíciles que le tocó atravesar en la institución, Domingo Robles luego sí “infló el pecho” de orgullo con los logros que tuvo a lo largo de su mandato, más allá de las cuatro Ligas Nacionales, dos Liga de las Américas, una Copa Argentina, cuatro Súper 8 y dos Interligas que durante sus 21 años de mandato ganó. “En cuanto a la gestión, está a la vista. Yo no tengo que contarles nada. Peñarol tiene una villa deportiva de ocho hectáreas cuando nunca tuvo una maceta. Yo me voy orgulloso. Estoy seguro que el club queda en buenas manos. Creo que todos tienen que apoyar, más que cuando estaba yo porque no es una tarea fácil”, mencionó.

En su cierre, brindó un “panorama” de números del club: “Esta Liga se gastaron $61.220.610. Queda una deuda de $10.396.227 y queda a cobrar $10.532.411. Eso quiere decir que en la últimas tres temporadas no hubo superávit pero queda superávit. Además, no queda ningún juicio. Eso tiene que ser un legado para los que quedan en el club” y, destacó: “yo no tuve esta suerte” y llamó a defender “a capa y espada” la plaza en la LNB.

ALEJANDRO AMOEDO, EL NUEVO PRESIDENTE

Con muchos años en el club, y de último paso como secretario, Alejandro Amoedo quedó oficialmente como nuevo presidente de Peñarol tras la asamblea brindada este miércoles ante alrededor de 60 socios y socias que se acercaron a la sede.

“Se va un dirigente extraordinario. Se va sin dudas el dirigente más importante que tuvo Peñarol en su historia, y el de Mar del Plata y de Argentina”, comenzó su discurso el flamante presidente y celebró haber tenido “el privilegio” de trabajar muchos años en la dirigencia junto a Robles y, también Alfredo Miño, entre otros.

“Ha hecho de este club una revolución, lo ha cambiado. Podemos hablar de los títulos y la gloria que ha tenido el club en materia deportiva pero también el crecimiento que ha tenido en infraestructura este club, que se ha hecho nuevo prácticamente, y eso se festejó tanto como los títulos. Se va un amigo. Se va el tipo que nos hizo soñar, que nos hizo creer que podíamos llegar a lo más alto en lo deportivo y ese sueño se hizo realidad y lo disfrutamos todos. Despido al tipo que nos hizo felices“, cerró el discurso.

Una vez concluida la asamblea, los saludos de todos y todas hacia Domingo Robles y los nuevos dirigentes de Peñarol no se hicieron esperar y fue allí que Amoedo habló a solas con Qué digital y dio a conocer el panorama en el que se encuentra el club, cómo fue el momento de la unidad tras el pedido de Robles, los principales objetivos de cara a estos primeros dos años siendo el mandamás del club y la próxima temporada en la Liga Nacional de básquet.

“El club está muy bien. Si algo nos faltaba de este periplo de 21 años fue sortear la pandemia, que fue muy difícil. Sin embargo estamos de pie, haciendo una temporada a la altura de la historia de Peñarol, con presupuestos mucho menores pero con ese plus que tiene Peñarol que nos lleva a buscar la gloria”, mencionó el nuevo presidente que desde hace 14 años trabaja con Robles.

En cuanto a lo que viene, anticipó algunas líneas de su gestión: “En ese camino tenemos que seguir. El que fomenta la formación de jugadores jóvenes que hoy son parte del plantel y están con una madurez que nos permiten competir al mejor nivel y hoy en una renovación de mucha gente que se quiere sumar y se va a dar esa posibilidad para seguir creciendo, para honrar el camino que ha dejado Domingo Robles en Peñarol”.

Una vez que se conoció que Domingo Robles dejaba el cargo de presidente de Peñarol, rápidamente el pedido de él fue que los dirigentes se unan “por el bien del club”, y Amoedo explicó cómo fue transitar esas negociaciones: “Se dio natural. Los dos tuvimos como objetivo lo mejor para el club, que era contar con la mayor cantidad de dirigentes. Si hay un patrimonio que tiene el club es una cantidad de dirigentes importantes que han acompañado a Robles en todo este proceso y que ahora se van a sumar también a continuar esta tarea en este nuevo ciclo”, señaló.

En cuanto a los objetivos, Amoedo fue claro: “Venimos trabajando porque la Liga no te da respiro. Estamos contentos con la conformación del equipo que logramos mantener, con gran parte de la base y el cambio de entrenador. En lo deportivo me parece que nos va a ir bien, aprovecharemos el entusiasmo que tiene la gente por la temporada que pasó”, sintetizó.

Hasta el momento en la conformación del plantel aparecen Bruno Sansimoni y Joaquín Valinotti en la base (renovaciones), como escolta José Defelippo (de última temporada en San Lorenzo), como alero a Tomás Monacchi, jugador del club que también renovó por un año más, al igual que el estadounidense exNBA Al Thornton, quien fue una de las figuras en la última temporada que sorprendió a muchos y llegó a los cuartos de final.

A raíz de esto, el puesto a reformar y en el que habrá novedades en los próximos días será el de interno. Ante este contexto, Amoedo adelantó: “Vamos a buscar internos. En principio estamos con los jugadores nacionales, salvo Thornton. Buscaremos lo mejor que el presupuesto nos pueda otorgar. No vamos a hacer locuras porque sabemos que la economía es difícil, la Liga también, entonces seguiremos trabajando en la misma tesitura, haciendo cosas posibles”, dijo y no descartó la posibilidad de ir en busca de un nuevo extranjero para potenciar el plantel. “Ya tenemos una base que nos permitirá un Peñarol protagonista”, cerró.