Tras un traspaso récord, Emiliano Buendía es nuevo jugador de Aston Villa

La transferencia se hará a cambio de 38 millones de euros. El marplatense compartirá plantel con el arquero Emiliano Martínez, también oriundo de la ciudad.

(Foto: prensa Norwich City)

Tras una fantástica temporada en el Norwich City en donde se ganó su primera convocatoria a la Selección Argentina, el extremo marplatense Emiliano Buendía se convirtió en nuevo jugador del Aston Villa, que lo adquirió por 38 millones de euros, según confirmó este lunes el equipo inglés que milita en la Premier League.

Emiliano Buendía, que actualmente integra por primera vez el plantel del seleccionado argentino que disputa las Eliminatorias de Qatar 2022, jugará junto a su compatriota y oriundo de Mar del Plata, Emiliano Martínez, arquero del Aston Villa y también parte del equipo Albiceleste que dirige Lionel Scaloni.

El acuerdo se terminará de acordar el miércoles, el día siguiente a que finalice el encuentro entre Argentina y Colombia en el marco de la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. “Como Emiliano Buendía está en la burbuja de seguridad de la selección argentina preparando el partido contra Colombia, se someterá al reconocimiento médico previo a la firma de su contrato después del partido”, informó el Aston Villa.

Cabe mencionar que a comienzo de la temporada pasada, el propio Aston Villa concretó el traspaso del marplatense Emiliano Martínez, pase que es récord para un arquero argentino al reportarse el acuerdo cercano a los 20 millones de libras. En esta oportunidad, hay un nuevo récord entre el club inglés y un jugador marplatense ya que los 38 millones de euros es la cifra más alta que el club Norwich City va a recibir en su historia.

El marplatense de 24 años se inició futbolísticamente en Cadetes San Martín y a los once años se fue a España para firmar contrato con el Real Madrid. Luego jugó en el Getafe (2014) y en Cultural y Deportivo Leonesa (2017-2018), ambos de España, para posteriormente jugar en el Norwich City, equipo inglés en donde se consagró dos veces campeón de la Championship (segunda división) y ya disputó una temporada en la Premier League. También integró los seleccionados Sub 19 y Sub 20.

En lo que respecta a la posibilidad de que el club marplatense Cadetes de San Martín reciba un porcentaje de este traspaso récord por el mecanismo de solidaridad, beneficiario para los clubes formadores, según pudo conocer Qué digital, hasta el momento nadie se comunicó con autoridades de la institución.

“Depende en qué momento y edad tomen los equipos el derecho de solidaridad. Hasta el momento no hay nada de eso”, expresaron desde el club. Cabe mencionar que Emiliano Buendía estuvo en Cadetes hasta los once años, para luego ir a España a continuar con su carrera deportiva.