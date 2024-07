Ulises Saravia y su clasificación olímpica: “Hoy ese sueño se hace realidad”

Qué dijo el nadador marplatense tras quedarse con el cupo de universalidad y meterse en los 100 metros espalda de París.

(Foto: prensa Club Nados)

El nadador marplatense Ulises Saravia coronó el ciclo de clasificación olímpica colmado de éxitos y con el tan ansiado boleto para París 2024 gracias al cupo de universalidad y no escondió su alegría. “Soñé con llegar a lo más alto en la natación”, expresó en sus redes sociales y sostuvo: “Hoy, ese sueño es realidad”.

El espaldista marplatense Ulises Saravia, de grandes actuaciones durante su estadía europea como representante del Club Nados español, finalizó el ciclo de clasificación olímpica como el mejor argentino y, finalmente, se quedó con el cupo de universalidad solicitado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (Cadda) ante el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Federación Internacional de Natación (FINA).

“Hace unos meses tomé la decisión de mudarme a Castellón, España. Ha sido un camino lleno de desafíos pero cada momento valió la pena. Quiero agradecer a Federico Diez Andersen, mi entrenador, quien me ha guiado no solo en la piscina sino también en la vida. Su apoyo ha sido esencial en esta etapa”, expresó Saravia en sus redes sociales respecto a su reciente mudanza a Europa para realizar su preparación.

Es que junto con el entrenador Federico Diez Andersen, y en compañía de Guido Buscaglia, Lucía Gauna y Guillermina Ruggiero, Saravia había arribado a España a principios de noviembre del año pasado para representar al Club Nados de Castellón de la Plana con el objetivo de continuar su preparación en aguas europeas para mejorar sus chances de obtener las marcas clasificatorias.

Pero este viaje que ahora lo encuentra con su boleto garantizado para la cita máxima, asegura, “no comenzó en España”. “Desde los cinco años, en el natatorio Swim y luego en el Club Once Unidos me formé como nadador. Agradezco a todos los entrenadores que me guiaron en Argentina, especialmente a Ezequiel Valdez, quien junto a Fede me entrenó durante años y me ayudó a crecer como atleta y como persona”.

En medio de una temporada de grandes resultados, tanto en piscina corta como en pileta de 50 metros, el joven de 18 años formado en la institución de Parque Luro había llegado al Open Trials que se desarrolló en Palma de Mallorca con la ilusión de conseguir la marca mínima que lo deposite en París en su prueba predilecta: los 100 metros espalda.

Y aunque no llegó a alcanzar la Marca A, obtuvo un nuevo tiempo de consideración tal como lo había hecho en el Mundial Junior de Israel y finalizó el ciclo de clasificación en el primer lugar de la lista de solicitud para el cupo de universalidad presentada por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (Cadda) que ahora le permite quedarse con la tan deseada plaza olímpica.

Saravia, que estará compitiendo el domingo 28 de julio en La Defense Arena de París, agradeció a su familia y amigos “por su amor incondicional”, como así también al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) por hacer posibles los viajes y las competencias. “Voy a París con la firme intención de dar lo mejor de mí, aprender de esta increíble experiencia y representar a mi país con un orgullo y pasión”, concluyó.