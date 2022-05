Un Alvarado en busca de regularidad recibe a Gimnasia de Mendoza

El “Torito” busca sumar y este domingo desde las 16 recibe al “Lobo” mendocino en el José María Minella por la fecha 17 de la Primera Nacional.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Luego de haber conseguido por primera vez la victoria fuera de casa, Alvarado este domingo vuelve a jugar ante su gente desde las 16 frente a Gimnasia de Mendoza en el estadio José María Minella en el marco de la fecha 17 de la Primera Nacional.

Con 20 puntos producto de una campaña en la que consiguió cinco victorias, cinco empates y seis derrotas, el Torito ocupa el puesto 20 de una tabla que la integran 37 equipos de los cuales solo los primeros 13 tienen la chance de disputar una reclasificación al reducido en busca de un ascenso a la primera división del fútbol argentino.

Pero para integrar ese selecto grupo, y aunque aún falte mucho para el final de la temporada, el conjunto que conduce Manuel Fernández tendrá que conseguir regularidad y para eso este domingo busca volver a sumar en el Mundialista de Mar del Plata, algo que en su última presentación no pudo conseguir luego de la dura derrota por 3 a 0 ante Chaco For Ever.

Para este compromiso, el entrenador Manuel Fernández cuenta con los retornos de un jugador importante para el equipo como Matías Coquito Rodríguez, en tanto que Facundo Pons e Iván Molinas todavía no alcanzaron la plenitud física y aún no están a disposición del entrenador.

Alvarado este domingo chocará un Gimnasia de Mendoza que llega de vencer como local 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto con goles de Joaquín Varela y Santiago Solari y que, además, llega entonado ya que ganó seis de las últimas ocho presentaciones. Estos grandes resultados lo colocan como uno de los principales protagonistas del certamen con 25 puntos y un séptimo puesto.