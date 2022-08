Un Alvarado necesitado de puntos visita a Deportivo Madryn

El “Torito” buscará romper el maleficio de ocho partidos sin ganar en condición de visitante cuando se mida desde las 15 al “Aurinegro”.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Alvarado necesita puntos luego de caer estrepitosamente en la tabla de posiciones a raíz de sumar ocho partidos sin conocer la victoria y este domingo tiene una nueva chance de encontrar cierta tranquilidad cuando desde las 15 visite a Deportivo Madryn por la fecha 28 de la Primera Nacional.

El Torito no transita un buen momento y se encuentra a tan solo 4 puntos de los puestos de descenso y, ante este marco, el equipo antes de emprender el viaje al sur del país para el encuentro de este domingo fue despedido el viernes por la noche de Mar del Plata por un numeroso banderazo de hinchas.

Este será el tercer partido que dirigirá el entrenador Rubén Darío Forestello, quien más allá de que en su corto tiempo le supo dar otra impronta a la idea del equipo, aún no alcanzó los puntos deseados ya que sumó 1 de 6 posibles.

Para este fecha, el entrenador aún no podrá contar con varios jugadores importantes por diferentes lesiones como lo son Iván Molinas por una fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho, Nicolás Ihitz por una contractura en el aductor y Julián Vitale (fractura sacro), por lo que no habría modificaciones con respecto al once inicial que perdió como local ante Deportivo Morón por 1 a 0.

Por su parte, el Depo llega a este compromiso con una racha de nueve partidos sin perder, aunque con siete empates y dos victorias. Además se encuentra en el puesto 15 de la tabla de posiciones de la Primera Nacional, a tan solo 2 puntos de los puestos del Reducido.