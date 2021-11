Un amor sin fronteras: llegó desde España para ver campeón a Argentinos del Sud

El amor hacia un club no tiene límites ni fronteras y así se vio reflejado este domingo en la final de la Liga Marplatense cuando entre los festejos del primer e histórico campeonato de Argentinos del Sud se encontraba Mariano Cuervo, un hincha del equipo de avenida Paso que llegó a Mar del Plata directamente desde Mallorca, España, exclusivamente para estar presente en lo que finalmente fue la tarde más gloriosa para su equipo al coronarse por primera vez en sus 91 años campeón del fútbol local.

“Argentinos me conquistó, lo sigo desde allá. No puedo no hacerlo, es mi familia, ¿cómo no voy a venir?“, expresó a Qué digital sobre el círculo central del estadio “José Alberto Valle” en medio de la euforia que significó minutos después de que su querido club escriba la página dorada más importante desde su fundación.

Es que Mariano se crió en Argentinos del Sud, es categoría ’87 y jugó toda su vida en la institución de avenida Paso. Luego, a los 26 años por cuestiones de la vida, se fue a vivir a España pero su amor y pasión por el club marplatense nunca se fue. Tanto es así que en su antebrazo izquierdo tiene un tatuaje del escudo de su amada institución junto a las Islas Malvinas y la frase del himno nacional “Coronados de gloria vivamos”.

Mariano desde muy joven ya vestía la camiseta de Argentinos del Sud. Su posición era de lateral derecho pero, según se describió, no era de proyectarse mucho al ataque. “Jugaba de 4, pero llegaba hasta la mitad de cancha, un estilo a “Éber Ludueña”, se comparó entre risas en referencia al personaje interpretado por el humorista Luis Rubio.

“Tenía que laburar pero no podía perderme esto. A mi jefe le dije, ‘che, me tengo que ir’. Es hermoso esto, hice mil escalas pero llegué y estoy acá desde el viernes. Este campeonato me lo imaginaba pero quizás era más un deseo”, sintetizó su sentido de pertenencia con Argentinos.

Así y todo, no fue el único que llegó a Mar del Plata desde el exterior para hacerse presente en la final de la Liga Marplatense ante Kimberley: otro fanático del equipo de avenida Paso como Martín Galli, que también vive en España pero en Barcelona, tuvo que tomarse diferentes aviones para estar en el momento de mayor felicidad y gloria de su club.

Mariano Cuervo regresará a Mallorca, España a mediados de enero y una vez allá seguramente regrese a su trabajo que es en la construcción. Igualmente a pesar de los más de 10 mil kilómetros que separan de su querido Argentinos del Sud, lo llevará en su piel y corazón y no olvidará que estuvo en el momento de mayor esplendor futbolístico de la institución.