Una baja para Alvarado: Bogado rescindió su contrato

En medio del mercado de pases, el extremo finalizó su vínculo con el “Torito”.

(Foto: Prensa Alvarado)

En medio de la apertura del mercado de pases, el delantero Emiliano Bogado terminó su contrato con Alvarado y se transformó en una baja para el equipo de Mauricio Giganti.

Mientras el equipo marplatense ya hizo tres de las cuatro incorporaciones posibles en estas semanas, este lunes se confirmó una baja para el plantel.

Es que, según dieron a conocer este lunes, el club y el extremo firmaron la rescisión del contrato. “Le agradecemos su profesionalismo y dedicación en este tiempo y le deseamos éxitos en su carrera”, escribieron desde la institución.

Bogado, surgido en Vélez y de paso por Santamarina, había llegado a Alvarado en 2020, en el rearmado del plantel que en ese entonces dirigía Walter Gastón Coyette.

Sin embargo, si bien llegó en condición de jugador libre al club, no tuvo mucha continuidad considerando que desde entonces tuvo préstamos en Atlético Paraná y Chaco For Ever.

Según el sitio Transfermarkt, en la actual temporada había disputado cuatro partidos: ante San Martín de San Juan, Guillermo Brown, Agropecuario y Estudiantes.