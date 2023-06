Unión y otra sólida actuación para tomar ventaja en la serie con El Biguá

El elenco marplatense fue contundente y ganó en Neuquén por 85 a 50. El domingo buscará como local avanzar de ronda en la Liga Federal de básquet.

(Foto: archivo / Qué digital)

Como sucedió en buena parte de la temporada, Unión de Mar del Plata tuvo otra contundente actuación y este miércoles por la noche derrotó a El Biguá por 85 a 50 en Neuquén, por lo que tomó ventaja en la serie del inicio de los playoffs de Interdivisionales de la Liga Federal 2023 y el domingo buscará como local sellar su pase a la próxima ronda.

Luego de ser el “1” en la Divisional Sudeste y barrer la serie ante Estudiantes de Olavarría, el conjunto marplatense avanzó a la instancia de los playoffs de Interdivisionales, cuyo cuadro está emparejado con los mejores 4 de la Zona Sudeste y Sur. Ante la conformación de las llaves, el Celeste se topó con el conjunto neuquino, que llegaba de dar el golpe tras vencer al segundo de su zona, Centro Español de Plottier, pero que en este inicio de serie no hizo pie.

Para esta importante victoria como visitante, el equipo comandado por el entrenador Ezequiel Santiago Medina contó con cuatro jugadores en doble dígito en puntos: Martín Herrero convirtió 18 puntos y capturó 6 rebotes, mientras que Juan Ignacio Bellozas y Juan Ignacio Varas terminaron con 13 unidades cada uno y el base Felipe Barrionuevo firmó una planilla de 11 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias.

Con una buena actuación, Unión regresó a Mar del Plata con un triunfo que lo deja muy cerca de avanzar a las semifinales de los playoffs de Interdivisionales de la Liga Federal 2023, aunque para eso primero deberá ganar el segundo juego ante El Biguá, que será el domingo en El Quincho, cancha ubicada en la sede del club en 9 de Julio al 3749.

En caso de que el elenco de Neuquén gane el domingo e iguale la serie, el tercer y último partido definitorio se llevará a cabo el martes, también en el mismo escenario de Mar del Plata.

Cabe mencionar que Unión acumula un récord de 29 partidos invictos como local, de los cuales 28 fueron disputados en El Quincho con sede en 9 de Julio, mientras que el otro fue en el Valentín Pérez, escenario de Kimberley, cuando el Celeste tuvo que jugar allí debido a que en la entrada en calor previa al partido un jugador del Dragón realizó una gran volcada, pero el tablero no resistió y el juego rápidamente cambió de escenario.

El equipo que resulte vencedor de la serie avanzará a la próxima instancia y se medirá ante el ganador del cruce entre Independiente de Neuquén (cuarto de la Divisional Sur) y All Boys de Santa Rosa (segundo en la Sudeste), con ventaja deportiva y de cancha para los pampeanos. A su vez, la otra parte de la llave se formará con los siguientes dos cruces: Deportivo Roca vs. Atenas de La Plata y Pacífico de Neuquén vs. Ferro de General Pico.