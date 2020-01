Verano sin fútbol: “Va a causar a los clubes problemas de desarrollo en su actividad”

El presidente de la Liga Marplatense, Roberto Fernández, dialogó con Qué digital y contó cómo el fútbol local se verá perjudicado al no disputarse el histórico Torneo de Fútbol en Mar del Plata.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

| Por Federico Iavagnilio

Finalmente no se jugará el torneo de fútbol de verano tan característico de Mar del Plata. Ante una negociación con la empresa Torneos que no llegó a un acuerdo, la ciudad pierde la presencia de equipos “grandes” y partidos de pretemporada. Además del flujo turistico, la hotelería y la gastronomía, uno de los más perjudicados ante la ausencia de partidos típicos en temporada estival es la Liga Marplatense de Fútbol, por recibir un porcentaje de las entradas. “Va a causar a los clubes problemas de desarrollo en su actividad”, aseguró el presidente de la institución, Roberto Fernández.

En diálogo con Qué digital, Fernández contó detalles acerca de cómo perjudica a los clubes del fútbol local la no participación de la histórica competencia que tiene Mar del Plata desde hace 52 años y explicó: “La Liga Marplatense cobra un porcentaje sobre la recaudaciones de entradas, no solo en los partidos de verano sino cualquier partido que se jueguen en la ciudad. Cada liga es dueña de una jurisdicción territorial que se la determina el Consejo Federal. Cuando viene a jugar a la ciudad, AFA o Superliga, como sucedió en el Trofeo de Campeones en el partido entre Racing y Tigre, piden autorización a la liga para jugar esos partidos. La liga es la que autoriza o no los encuentros a disputarse“, comenzó.

Ante la consulta sobre a dónde va destinada esa recaudación, Roberto Fernández fue claro: “Esa plata hace que los clubes por ejemplo no paguen cuotas de afiliación, y muchas otras cuestiones que la liga las paga con esa recaudación por partido. Que este año no se juegue el torneo de verano va a causar a los clubes problemas de desarrollo en su actividad. Por más que la liga trate de que los clubes paguen lo menos posible, hay cuestiones que uno no las puede evitar y rubros que la liga pagaba con esos aportes hoy no la va a tener. Este año las van a tener que abonar los clubes, aunque trataremos que los equipos aporten lo menos posible”, explicó el presidente.

Además, manifestó que no le resultó extraño que no se juegue el torneo: “Que no se juegue el torneo de verano se venía palpitando durante el año. Viajo a Buenos Aires permanentemente, tengo mucho contacto. Estuve en una reunión con la gente de Torneos y el intendente (Guillermo) Montenegro, antes de que asumiera en su nuevo cargo, donde vinieron a presentarse y dialogar algunas cosas”, contó.

“Hay que ser consciente que en otros lados hay ofertas mejores que en Mar del Plata”, apuntó sobre el hecho que San Luis le haya “ganado la pulseada” a la ciudad y tendrá varios partidos amistosos en sus tierras. “Allí jugó a favor que sus políticas son totalmente absorbidas por los gobiernos provinciales como es el costo de la policía, el costo de los estadios, el costo de la hotelería”, afirmó.

Otra de las grandes dificultades que hubo son los tiempos. Los plazos se redujeron aún más ya que el José María Minella tendrá que reacomodarse porque el 17 de enero cuenta con la visita de los Jaguares, la franquicia argentina de rugby, que enfrentará a Georgia en un partido amistoso internacional. Sobre este tema también habló Fernández: “No es solo el día del partido que no tenés el estadio, no está a disposición el día antes ni el día después. Es decir que de nueve días le quedaban seis a la empresa para organizar aquí algún partido. Para organizar un partido solo para ellos no es conveniente, en definitiva, el negocio estaba en otro lado. Hay que cuidar un poquito el torneo, tratar de achicar la diferencia que nos llevan otras provincias”, sentenció.

A finales de 2019, el bloque del Frente de Todos, con el concejal Vito Amalfitano a la cabeza, presentó un proyecto de ordenanza que busca garantizar, a través de la conformación de una comisión, la realización de la competencia tradicional en las temporadas estivales. Acerca del proyecto, Roberto Fernández comentó que se está elaborando algo interesante y para cerrar agregó: “Todo es importante, hay que movilizar la ciudad y a los sectores implicados en la búsqueda de generarle a los que traen estos torneos a la ciudad algún tipo de ventaja, sino se van a ir y no van a volver“, finalizó el presidente de la entidad madre de fútbol local.