Vóley: en su debut en la Liga A1, Once Unidos cayó ante Defensores de Banfield

El elenco de marplatense perdió en el inicio de la liga ante el “Verdinegro” por 3 a 1. Este viernes se enfrentará desde las 11.30 a Obras de San Juan.

(Foto: Aclav)

En lo que fue el debut de su histórica participación en la Liga A1 de Vóley Argentina, el Club Once Unidos cayó ante Defensores de Banfield por 3 a 1, con parciales de 25-22, 25-22, 17-25 y 25-23, en el primer encuentro de la “burbuja” que se lleva a cabo en Paraná. Este viernes desde las 11.30, el elenco marplatense disputará la segunda fecha ante Obras de San Juan.

Después de un comienzo parejo del encuentro disputado en el gimnasio “Moisés Flesler”, Once Unidos se encontró con una lesión en el tobillo de su armador y capitán Juan Ignacio Macció y eso generó no sólo el debut absoluto de Bautista Peralta sino también una chance que Defensores no desaprovechó. El Verdinegro se adelantó en el tramo decisivo y no falló en el cierre, alcanzando el 25-22 tras dos intervenciones de Luciano Coto.

En el segundo set comenzó mejor mejor Defensores de Banfield pero a pesar de ello, Once Unidos no se rindió y aplicó presión, quedando a un punto de distancia (23-22) después de ir atrás todo el set, pero no llegó a la igualdad. Tras un tiempo de descanso, dos bloqueos al hilo de Leonel Escudero redondearon un idéntico 25-22 de Defensores.

El siguiente capítulo fue a favor del elenco marplatense y el único en el que pudo tomar el control. Tras un duelo de goleo entre Nahuel Piñero y Mauro Zelayeta, con mejores números para este último llegó el descuento de Once Unidos, que además contó con buenos ingresos de Lukas Rojas y Alejandro Manzín para cerrarlo 17-25.

Un férreo punto a punto marcó el desarrollo del que sería el set final. Defe necesitó 10 puntos de Prieto para amortizar el alto nivel de error en el segmento (13 en total), mientras que Once Unidos buscó vía Rojas y Zelayeta, pero de nuevo se encontró corriendo de atrás. El punto máximo de tensión se dio cuando estaban igualados en 23, momento en el que rotó Defensores de Banfield y Prieto, desde el servicio, le puso fin al encuentro con un 25-23 y victoria.