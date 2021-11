Vóley: la Copa Argentina se jugará en Mar del Plata y Once Unidos vende los abonos

Está todo listo para el inicio de la temporada de la primera división de vóley. Se desarrollará en el club marplatense y ya se conocen el fixture y los grupos.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de lo que fue la confirmación de que el Club Once Unidos disputará por segundo año consecutivo la primera división del vóley argentino, desde la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (Aclav) oficializaron que la Copa Argentina, torneo que dará inicio a una nueva temporada, se disputará en su totalidad en Mar del Plata.

Como sucedió en el 2020, esta nueva temporada del vóley argentino tendrá inicio en la ciudad balnearia, más precisamente en el club marplatense ubicado en la calle Falkner al 5220. Igualmente, en esta oportunidad son once los equipos que conforman la primera división (el año pasado eran solamente siete) y, además, habrá concurrencia de público, con un aforo al 50% en el marco de la pandemia, por lo que desde Once Unidos ya venden los abonos.

Los once equipos fueron divididos en tres grupos (uno de tres y los otros dos de cuatro) en una Copa que dará inicio el próximo lunes 13 de diciembre y el campeón se conocerá el domingo 19 de diciembre, por lo que serán siete días de plena acción, con cinco partidos por día en la fase clasificación que durará tres jornadas.

El Grupo A es el único que está compuesto por tres equipos: Defensores de Banfield, Club Atlético Paracao y el poderoso y último campeón UPCN de San Juan. En esta zona se dará el primer partido de la temporada entre el elenco de Paraná, Entre Ríos y el equipo bonaerense cuando comiencen desde las 10 del lunes 13 de diciembre.

En lo que respecta al Grupo B, está compuesto por Ciudad Vóley (último subcampeón), UVT vóley, y dos nuevos equipos que no estuvieron en la temporada pasada, Policial Vóley y Gigantes del Sur. A su vez, el Grupo C será el de mayor atracción para Mar del Plata ya que es el que conforma Once Unidos. El elenco dirigido por Gonzalo Borstelmann se medirá a Obras de San Juan, River Plate y Monteros Vóley Club, conjunto que se suma en esta temporada.

Los partidos del elenco marplatense en la fase de clasificación serán todos en el último turno, a las 21, y de la siguiente manera: el lunes 13 de diciembre debutará ante River, el martes 14 ante Monteros y cierra su participación en el Grupo el miércoles 15 de diciembre ante el fuerte Obras de San Juan. Si clasifica a los cuartos de final, se disputarán los encuentros de esa llave a partir del jueves 16 de diciembre.

Luego de haberse disputado un todos contra todos del mismo grupo, se disputarán los playoffs que serán distribuidos de la siguiente forma: los dos primeros de cada grupo accederán al playoff final, en tanto que los terceros clasificados de las zonas de cuatro equipos (Zona 2 y Zona 3) completarán la llave de playoffs, mientras que los que queden últimos de cada una de las tres zonas finalizarán su participación en el torneo y en Mar del Plata.

Luego se disputará cada instancia a partido único para finalmente llegar al domingo 13 de diciembre donde se disputará la gran final de la Copa Aclav Argentina de vóley con sede en Mar del Plata, y el ganador obtendrá la clasificación al Sudamericano de Clubes 2021-2022 y a la Supercopa 2022-2023.

Cabe mencionar que ante la baja sustentable de casos diarios y muertes en relación a la pandemia de coronavirus, en esta edición volverá el público a la cancha y será con un aforo del 50%. Es por eso que desde el club Once Unidos comenzó con la venta de abonos para los tres partidos de la fase inicial de la Liga A1 y para el choque de cuartos de final. El valor del mismo cuesta $1.000 y tiene el acceso a esos cuatro partidos, mientras que se podrá comprar para solamente un juego con un costo de $400.