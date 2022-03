Vóley: Once Unidos consiguió su primera victoria en Mar del Plata ante Obras

En su segunda presentación como local en el Tour 4 de la Liga A1, el “Verdiblanco” impuso condiciones y venció al elenco sanjuanino en sets corridos.

(Foto: prensa Aclav)

En el único juego del sábado de la Liga A1 de vóley en Mar del Plata, Once Unidos consiguió su primera victoria como local, resultado para seguir prendido en la lucha por las primeras posiciones de la tabla. El equipo Verdiblanco derrotó a Obras de San Juan en sets corridos, con parciales de 25-21, 25-22 y 25-18.

Tras la derrota ante el último campeón y poderoso UPCN, el equipo que dirige Gonzalo Borstelmann sumó una victoria necesaria para estar más cerca del objetivo de ubicarse en los primeros puestos de la tabla y que sus adversarios no se alejen. Con este triunfo, regresó al tercer puesto, detrás de Policial -próximo rival- y Ciudad.

Obras empezó el juego agresivo desde el saque, con aces de Alamino y Sánchez, y eso le permitió mantenerse arriba cuando Once Unidos empezó a jugar. Sin embargo, esto cambió en el punto 20: allí Bautista Gazaba tomó las riendas del equipo con saques formidables -3 aces al hilo-, lo que generó dificultades desde la recepción, por lo que completó una gran remontada por 25-21.

LOS RESULTADOS DE ONCE UNIDOS HASTA EL MOMENTO EN LA TEMPORADA TOUR 1: SEDE EN PARANÁ* Once Unidos 3-0 Monteros (25-23, 25-23 y 25-17)

Once Unidos 3-1 Defensores de Banfield (19-25, 25-22, 25-20 y 31-29)

Once Unidos 3-2 Paracao (34-32, 22-25, 22-25, 25-17 y 15-6)

Once Unidos 2-3 UPCN (26-28, 28-26, 18-25, 25-19 y 15-10) * Además, Once Unidos ganó dos encuentros por resolución ya que River y Gigantes del Sur no pudieron presentarse por casos positivos en coronavirus en sus planteles. TOUR 2: SEDE EN TUCUMÁN Once Unidos 0-3 Policial (22-25, 15-25 y 16-25)

Once Unidos 3-1 Ciudad (27-25, 25-16, 21-25 y 25-17)

Once Unidos 2-3 UVT (20-25, 22-25, 25-18, 25-19 y 9-15)

Once Unidos 3-1 Obras (25-23, 22-25, 27-25 y 25-23) TOUR 3: SEDE EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Once Unidos 3-1 Monteros (25-19, 21-25, 25-16 y 25-20)

Once Unidos 3-0 Defensores de Banfield (25-21, 25-21 y 25-23)

Once Unidos 1-3 Paracao (27-25, 20-25, 16-25 y 17-25)

Once Unidos 3-0 Gigantes del Sur (25-20, 25-23 y 25-18)

Once Unidos 3-0 River Plate (25-21, 25-23 y 25-20) TOUR 4: SEDE EN MAR DEL PLATA Once Unidos 0-3 UPCN (22-25, 21-25 y 23-25)

Once Unidos 3-0 Obras (25-21, 25-22 y 25-18)

El segundo capítulo fue parejo desde el arranque, con vaivenes de un par de puntos para cada bando. El goleador Mauro Zelayeta, junto a Joaquín Layús, fueron los grandes protagonistas en el local, mientras que Obras dependió mucho de un Elgueta, que terminó algo controlado por el bloqueo-defensa rival. Y de nuevo, el momento de Once Unidos llegó en el final: Zelayeta comandó la carga al 24-20 y Quiroga lo cerró en 25-22.

DÍA 2: RESULTADOS DE ESTE VIERNES EN MAR DEL PLATA UVT 2-3 Gigantes del Sur (25-18, 21-25, 25-20, 22-25 y 11-15)

Monteros 1-3 Paracao (22-25, 22-25, 25-22 y 23-25)

Ciudad 3-0 River (25-18, 25-19 y 25-20)

Policial 3-0 UPCN (25-20, 25-21 y 25-21)

Obras sintió el golpe del 0-2 y cayó en errores que le dieron rápido control a su rival para un inicial 5-2, momento que Once Unidos no desperdició, de la mano de un 13-9 luego de dos aces consecutivos de Zelayeta. No hubo más resistencia del lado sanjuanino y el local, con Santiago Aulisi incorporado a la línea de fuego, avanzó a 16-9 y luego a 21-12. Aun con rotación de jugadores, el dueño de casa no aflojó y desató el festejo por primera vez ante su gente con un 25-18 con Quiroga nuevamente para el tanto final.

Tras sus dos primeras presentaciones en Mar del Plata, al Verdiblanco le quedan tres encuentros como local. Ahora tendrá un día de descanso, por lo que volverá a la acción el lunes cuando desde las 21 se mida ante Mutual Policial de Formosa, el gran equipo revelación de la temporada que no solo se encuentra en la punta de la tabla junto a Ciudad, sino que además se consagró campeón por primera vez en la ciudad con la obtención de la Copa Argentina a comienzos de la temporada. Desde que se inició la fase regular de la Liga A1, el conjunto formoseño cosecha 41 puntos y un récord de 14 partidos ganados y solo 3 perdidos.