Once Unidos no participará de la próxima temporada de la Liga Argentina

La institución de Parque Luro no competirá en la máxima categoría del vóley argentino tras cuatro temporadas. Las razones.

(Foto: archivo / Qué digital)

Tras cuatro temporadas en la máxima categoría del vóley argentino, Once Unidos anunció que no participará de la Liga de Voleibol Argentina 2024/25 (LVA). La decisión se toma, según explicaron, porque el sistema de competencia decidido es contrario a “los intereses de los socios el club”.

A través de un comunicado titulado “El proyecto es más importante que un torneo”, Once Unidos hizo oficial en las últimas horas su decisión de no participar de la próxima temporada de la LVA. Según informaron, la decisión fue tomada en pos de priorizar las necesidades e intereses del club y de los socios frente a un sistema de competencia que “atenta contra su crecimiento”.

“El Club Atlético Once Unidos se ha propuesto hace muchos años, como estrategia, crecer para poder brindar un mejor servicio a sus socios y a quienes quieran serlo. Por este motivo y para no apartarnos de ese objetivo, queremos comunicarles a los socios, simpatizantes y público en general, que el Club Atlético Once Unidos no participará en la Liga de Vóleibol Argentina 2024/2025, organizada por la Aclav, de la cual formamos parte desde hace 4 años”, señalaron.

En ese sentido indicaron que “el sistema de competencia decidido por mayoría de votos en el Concejo de la Aclav no es conveniente para los intereses de los socios del club, ya que no van a poder ver a su equipo jugar de local cada 15 días durante 6 meses, como proponíamos nosotros, sino únicamente tres o cuatro partidos por temporada, concentrados en una semana”.

La entidad de Parque Luro venía protestando el formato de competencia y la confirmación de su participación en la última temporada en la que no logró acceder a los playoffs se demoró por este motivo.

En aquella oportunidad, desde la dirigencia habían afirmado que la incógnita se dio hasta último momento, no por la parte económica como suele suceder, sino porque no estaban de acuerdo con el formato de competencia que consta –desde la pandemia de coronavirus– de la realización de diferentes “tours” en una ciudad organizadora y no con el sistema de todos contra todos a dos ruedas y que cada equipo mantenga su localía.

De esta manera, el conjunto albiverde prescindirá de participar de una nueva temporada en la máxima categoría del vóley argentino aunque aclararon que es “solo una circunstancia” que deben sortear para no perder sus objetivos como club y que alumbran la posibilidad de volver a participar de la Liga Argentina.