Vóley: Once Unidos perdió ante Monteros y este domingo cierra el primer tour

El elenco marplatense volvió a perder en la Liga A1, esta vez 3 a 0 ante el equipo tucumano. Tras la lesión de este viernes, Bautista Gazaba tuvo algo de acción.

(Foto: prensa Aclav)

En otro partido en el que le costó prevalecer a lo largo de los sets, Once Unidos sumó su segunda derrota en el inicio de la liga de la máxima categoría del vóley argentino ante Monteros de Tucumán por un claro 3 a 0 en el Club Ciudad de Buenos Aires. Este domingo cierra el primer tour de la temporada desde las 13 ante Amuvoca.

Más allá de esta nueva derrota en la Liga A1, la positiva noticia tuvo que ver que Bautista Gazaba tuvo algo de acción. En el encuentro con derrota de este viernes ante Defensores de Banfield, el opuesto había salido lesionado por una fuerte dolencia en su tobillo derecho, y una vez concluido el juego, se realizó los correspondientes estudios médicos y le diagnosticaron un esguince. A pesar de la lesión, el joven marplatense pudo entran en partido desde el banco.

En cuanto al partido en sí, Once Unidos no pudo imponer condiciones y en los momentos más calientes de cada set no consiguió rachas para liderar la manga. Fue así que el Naranja, con muy buena eficacia en ataque y un bloqueo bien cerrado como complemento,volvió a festejar y cosecha dos triunfos en el inicio de la temporadas. Fue un contundente 3 a 0 con parciales 25-18, 25-18 y 25-17.

Uno de los mejores jugadores fue el capitán tucumano Lucas Frontini, quien tomó la tarea de conducir a su equipo y terminó con once remates exitosos, cinco bloqueos y dos saques para un total de 18 anotaciones. Los aportes de Juan Vásquez con 12 puntos y el de Máximo Mansilla, con 10 puntos, también fueron claves para el triunfo.

Por el lado de los dirigidos por Gonzalo Borstelmann se destacó Joaquín Aquindo con 12 puntos e Iván Quiroga con 11 unidades.