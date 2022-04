WSL: Alejo Muñiz y Daniella Rosas brillaron en Mar del Plata

El marplatense que compite para Brasil y la peruana fueron los campeones del evento internacional más trascendental del surf que recibe el país.

(Foto: Mariano Antunez / prensa WSL)

En lo que fue la vuelta después de tres años de un torneo del circuito mundial de las series clasificatorias (QS) de la Word Surf League (WSL) a Mar del Plata, el surfista marplatense que representa a Brasil, Alejo Muñiz, y la peruana Daniella Rosas brillaron en Playa Grande, especialmente en la final de este sábado, se consagraron campeones y es por eso que se llevaron los 1000 puntos que aportó el evento internacional.

Con grandes condiciones para surfear se aseguró un espectáculo de calidad en las costas marplatenses en la octava edición del evento internacional más trascendental del surf que recibe el país. Y la jornada de sábado se encontró con la participación de los hermanos Santiago Muñiz y Alejo Muñiz, aunque en baterías diferentes.

Primero fue el turno del marplatense y representante argentino Santiago Muñiz, quien se midió en el heat ante el peruano Alonso Correa y tras una gran paridad durante los 30′ de competencia, la incertidumbre se hizo presente ya que Muniz con la necesidad de conectar una buena ola, pudo hacerlo en los segundos finales con una maniobra ovacionada por el público, pero la calificación no fue la que necesitaba y el resultado final fue de 15.35 contra 14 puntos del marplatense, por lo que el peruano clasificó a la gran final.

Luego fue el turno del otro de los Muñiz pero para el que representa a Brasil, Alejo. En la semifinal enfrentó al brasilero Gabriel André y con una batería muy pareja, finalmente Alejo Muniz accedió a la final tras superar a su contrincante por la escasa deferencia de 14.15 sobre 13.25 puntos.

En la gran final en Mar del Plata, cuatro fueron las olas que le bastaron a Alejo Muñiz para adueñarse de la primera colocación y de la mejor puntuación de la competencia tras increíbles maniobras calificadas en 9.40, otra de 9.00 y una de 8.35 que los jueces no necesitaron para decir que fue un merecido campeón tras sumar la cifra de 18.40 puntos, ante un Correa que sumó un tremendo 17.35 puntos.

“Estoy abrumado por la emoción en este momento porque esta es una victoria muy especial para mí. Nací aquí, pero esta es la primera vez que compito en esta ciudad. Ha sido un sueño de mucho tiempo para mí y mi familia. Entonces, ganar acá, después de todo este tiempo, es una sensación increíble, no solo para mí, sino para todo el público. Me lastimé la rodilla en las semifinales, pero la energía que recibí de mis amigos y familiares aquí me dio ese empujón adicional para pasar la Final”, expresó Alejo Muñiz a los micrófonos de la WSL una vez consagrado campeón.

Esta fue la sexta victoria de Muniz en la WSL Qualifying Series (QS). La última vez que había anterior hace siete años en el QS 10,000 en Ballito en Sudáfrica. Anteriormente el surfista de 32 años fue campeón en el US Open en 2013, el Hang Loose Pro Contest 2011 en Fernando de Noronha y el Estoril Quiksilver Pro en Portugal.

Asimismo, la jornada del sábado comenzó en la rama femenina con las semifinales entre la peruana Arena Rodríguez Vargas y la brasileña Karol Ribeiro. Con 11.00 puntos sobre 9.00 la incaica fue quien consiguió su pasaje a la gran final, mientras que a continuación Daniella Rosas se midió en el heat ante la joven Kiany Hyakutake de 17 años, y sin demasiados inconvenientes, la peruana con 11.20 puntos contra los 8.50 de su contrincante se metió en la gran final.

Ya en la final entre las coterráneas, Daniella Rosas alcanzó la mejor puntuación de la competencia femenina al llegar a los increíbles 17.10, producto de olas calificadas en 8.60 y 8.50. Ante estos números, Arena Rodríguez poco pudo hacer y más allá de que llegó a los 11.00 puntos no le alcanzó para coronarse en Mar del Plata. Justamente la peruana Rosas fue la que se consagró campeona en la última vez que se disputó el evento en la ciudad balnearia, en el 2019.

Es así que con las victorias de Alejo Muñiz y Daniella Rosas, ambos surfistas tomaron el liderazgo en el Ranking Regional WSL Sudamérica 2022/23.