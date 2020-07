Colectivos: la UTA insiste con que se levante el paro de día, pero ratifica el de la noche

El titular del gremio en Mar del Plata, Adrián Giménez, reconoció la deuda salarial que reclaman los choferes disidentes, pero volvió a cargar contra la medida e insistió con que actúe la Justicia.

(Fotos: Qué digital)

Mientras se mantiene el paro de colectivos durante todo el día en Mar del Plata a partir del reclamo de los choferes disidentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), desde el gremio realizaron este martes una conferencia de prensa en la que si bien reconocieron las deudas salariales existentes volvieron a cuestionar la medida de fuerza e insistieron para que la Justicia intervenga y levante el bloqueo. Pero además, llamativamente, ratificaron que ellos, en caso de que se levante esa protesta, seguirán con el paro nocturno de 22 a 6 lanzado desde el 22 de junio por el propio empresario que monopoliza el servicio en la ciudad, Juan Inza.

Fue el secretario gremial de la UTA Mar del Plata, Adrián Giménez, quien este martes encabezó una conferencia de prensa junto a dos abogados de la entidad gremial y luego del violento ataque protagonizado este lunes contra la facción disidentes del gremio.

En este sentido, el dirigente y los abogados volvieron a desacreditar la medida de fuerza que llevan adelante los choferes disidentes, aunque reconocieron que las deudas salariales por las que reclaman efectivamente existen, al tiempo que ratificaron que en caso de levantarse esa medida ellos seguirán interrumpiendo los servicios nocturnos.

“Lo que está planteando esta minoría es lograr en el contexto un rédito político”, afirmó Giménez al cargar contra la agrupación disidente “Juan Manuel Palacios”, aunque reconoció la existencia de la deuda salarial, más allá del pago de los salarios de junio y de la mitad del medio aguinaldo que se concretó este lunes. “Desde que empezó este conflicto a nivel nacional por el cuadro paritario, es una deuda, porque hay una diferencia del SAC (aguinaldo) de diciembre 2019. No es para todos, es una diferencia para el promedio de antigüedad de 10 años en adelante. Hablamos de una deuda total de 15 millones de pesos”, sostuvo.

Y luego respondió: “Ellos van a decir que no hacemos nada. Pero todo está manifestado en actas a nivel nacional. De lo que se debe respecto a la diferencia del SAC de 2019, la suma solidaria, marzo, junio. Está en acta. Hoy hay una audiencia por videoconferencia hoy”.

Si se levanta el corte, y por ende el paro total de los colectivos, ¿sigue el paro nocturno?, fue una de las preguntas al dirigente de UTA y respondió: “De 22 a 6 la medida continúa hasta que (los empresarios) por escrito no digan que queda sin efecto lo que habían manifestado: suspensión del 30% de trabajadores y la reducción salarial del 30%”.

Asimismo, el dirigente cuestionó a la Justicia por la continuidad del reclamo de la facción disidente: “¿Qué pasa con la Justicia? Nosotros no decimos que no se manifiesten, pero no es la modalidad, porque coartan la libertad de trabajar de los compañeros que quieren salir a brindar un servicio esencial en Mar del Plata”.

Consultado entonces respecto a porqué ellos sí pueden “coartar la libertad” de los usuarios con el paro de colectivos de noche, Giménez respondió: “Cuando nosotros tomamos esa determinación lo consensuamos con los delegados y tratamos de afectar a la menor cantidad de pasajeros posibles, en ese horario y en la pandemia no hay la cantidad de pasajeros que hay en el día”. Cabe recordar que este lunes el propio empresario Inza reconoció este lunes que ese “paro” en realidad es impulsado desde la patronal para presionar y obtener mayores subsidios.

“LA JUSTICIA ES MUY LENTA”

Giménez también se refirió al amparo presentado el fin de semana por el gremio a la Justicia para que levante el bloqueo que mantienen los choferes que no se sienten representados por el gremio y que deriva en el paro de colectivos.

En ese sentido, cuestionó a la Justicia al apuntar que su accionar es “muy lento”. Y afirmó que lo que le piden a la Justicia es que “permitan el ingreso y egreso de las unidades, que reclamen fuera de la calle”.

Asimismo, el dirigente dijo que “no hay gremio disidente” y remarcó: “Es una minoría de trabajadores que están manifestándose y entendemos que es real. Lo que decimos es que el consejo directivo nacional está preocupado por la actividad. Si no se logran recursos, va a haber pérdida de puestos de trabajo. Creo que no están viendo el bosque sino el árbol”.

Por su parte, uno de los abogados del gremio, Fabián Driusi, explicó que a raíz del corte de la calle se formó de oficio una actuación penal a cargo de la fiscalía de turno y de Juzgado de de Garantías N° 2. “El Juzgado de Garantías ordenó un proceso de mediación, tuvimos cinco horas de audiencia, pero fue imposible llegar a un acuerdo porque esta gente lo único que busca es un hecho político, quieren tomar una representatividad que jurídicamente no tienen. La entidad con personería gremial para tratar cuestiones colectivas es UTA”, cuestionó el abogado.

Por otro lado, explicó que se realizó el pedido de una medida autosatisfactiva, en trámite en el Juzgado en lo Civil y Comercial N°1, se pide “que los trabajadores puedan trabajar y para eso los micros tienen que ingresar y egresar”.