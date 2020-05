Condenaron al hombre que rompió la cuarentena y llevaba a su hija en el baúl

La condena se obtuvo tras diez días hábiles, en un juicio abreviado virtual. Deberá cumplir 1 año y 8 meses de prisión domiciliaria. Su hija deberá hacer una donación a entidades de bien público.

El hombre que rompió con la cuarentena obligatoria, con cocaína en su poder y con su hija en el baúl del auto, fue condenado tras un inédito juicio abreviado y virtual que duró diez días hábiles, a la pena de un año y ocho meses de prisión domiciliaria. Su hija, por su parte, deberá hacer una donación a entidades de bien público.

El pasado 26 de abril, un hombre que se dirigía en auto hacia Mar Chiquita por la Ruta 11 fue interceptado por un retén policial. Sin embargo, además de no poder justificar su circulación, cuando las fuerzas de seguridad le solicitaron el permiso correspondiente, no lo tenía.

No obstante, tras escuchar sonidos dentro del vehículo, pidieron la intervención de la Fiscalía Federal N°1 a cargo de Laura Mazaferri y efectuar una requisa interna, en la cual se encontraron con que la hija del hombre viajaba en el baúl.

Además, los efectivos policiales hallaron en el auto cinco gramos de cocaína .que luego determinarían que no sería para consumo personal- y dos cheques por 60 mil pesos.

En consecuencia, en un proceso inédito por ser realizado íntegramente de manera virutal, en diez días hábiles y en en marco de una violación del aislamiento, el Juzgado Federal N°1 a cargo de Santiago Inchausti resolvió condenar al hombre a un año y ocho meses de prisión domiciliaria e imponerle una multa, por los delitos de violación al aislamiento y haber puesto en riesgo la salud pública resistiendo y desobedeciendo a la autoridad, e infracción de la ley de drogas 23.737.

Por su parte, la joven, a quien se suspendió el proceso en una probation, deberá dejar a disposición del estado los 7 mil pesos que llevaba consigo al momento de ser descubierta violando el aislamiento. El monto, según informaron fuentes oficiales, será donado a una institución pública que se ocuoe de la gestión de la emergencia sanitaria, como un hospital público o comedor barrial.