Cooperativa CURA: parálisis por el coronavirus, emergencia y necesidad

Los recicladores se encuentran en una situación desesperante ante la falta de ingresos. Críticas hacia el Emsur ante las respuestas brindadas.

(Foto: archivo / Qué digital)

Para quienes dependen del día a día para poder subsistir, la cuarentena decretada para prevenir la propagación del coronavirus no solo genera consecuencias a nivel organizativo o emocional sino y, sobre todo, a nivel económico: ante la ausencia de garantías en relación a la sustentabilidad económica, el día a día se vuelve agobiante y la incertidumbre, la angustia y la desesperación se transforman en algo cotidiano.

Quienes son parte de la Cooperativa Común Unidad de Recuperadores Argentinos (CURA) atraviesan una situación por demás compleja, debido no solo a la parálisis de la actividad en la planta de reciclado sino a la ausencia de respuestas por parte del Estado.

Para las 27 familias que dependen de los ingresos que genera la cooperativa son días de angustia y preocupación y por eso piden que el intendente Guillermo Montenegro intervenga, luego de que –según expusieron- el propio presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) los “invitara” a volver a trabajar como respuesta ante la necesidad de ingresos.

“No estamos trabajando desde que empezó la cuarentena, estamos parados y complicadísimos. La última semana que trabajamos salimos con $8000 cada uno en el bolsillo, ya no tenemos un mango. Hay compañeros que no tienen para comer, nos mandan unas bolsas de mercadería desde el Estado, pero no alcanza para mucho y no sabemos qué hacer”, relató Daniel Figueroa, secretario general de CURA.

En diálogo con Qué digital, Figueroa se mostró crítico en relación a la postura adoptada por las autoridades municipales al afirmar que al momento de plantear esta situación, la respuesta que recibieron lejos está de ser la adecuada en medio de la pandemia: “Lamentablemente lo único que recibimos del Emsur fue una invitación a volver a trabajar, con lo que demanda eso; es poco solidario el presidente del Emsur, Sebastián D’Andrea, porque nos mandan a trabajar sabiendo que nosotros tenemos que abrir las bolsas. Nos están invitando a que nos contagiemos”.

Así, ahondó acerca del presente que atraviesan, teniendo en cuenta la importancia de la actividad que realiza la cooperativa, ya que el reciclado reduce el volumen de los residuos sanitarios y además los recicladores trabajan también en la concientización ambiental, con los pocos recursos con los que cuentan, porque pese al paso de los gobiernos, desde hace años CURA denuncia la precaria situación en la que se desempeñan.

“Si no tenemos respuestas por parte del Estado, estamos fritos”, se sinceró el secretario general de la cooperativa, quien cuestionó la falta de decisión política. “Hay una contradicción política porque nos invitan a trabajar desde el Emsur y dicen que los camiones y la pala pueden ponerse en funcionamiento. Y para pagar ese servicio hay que sacar la plata, entonces está la plata para pagarle a los camiones pero no la pueden destinar a nosotros”, criticó, en relación al manejo de los fondos.

Y en esa misma línea, desde CURA solicitaron la intervención del intendente, en busca de una respuesta. “Todos la están pasando muy mal, pero nosotros no podemos volver a romper las bolsas de basura, porque no sabemos de quién es la basura”, graficó y pidió entonces que se utilicen los fondos destinados al funcionamiento de la maquinaria, hoy inactiva, para asistir a los asociados de la cooperativa y evitar así que tengan que exponerse a la enfermedad.

“Si tienen plata para pagar al camión y la pala, ¿por qué no nos pueden dar ese dinero a nosotros? No nos pueden exponer así, no tenemos garantías ni insumos para protegernos”, enfatizó Figueroa, quien entendió que la realidad es que el gobierno dispone del dinero pero “falta decisión política” y por eso pidió respuestas de forma urgente.