Coronavirus: la Provincia limita la nocturnidad hasta las 3 de la madrugada

En la nueva “fase general” no se había determinado tope horario y se definió tras un pedido de los intendentes. Oficializarán un protocolo para eventos de hasta mil personas.

(Foto: archivo / Qué digital)

En la continuidad de la vigencia en toda la Provincia de la “fase general” que impone las restricciones vigentes por el coronavirus, el gobierno bonaerense anunció este martes que se pondrá en marcha un tope horario a las actividades de la nocturnidad hasta las 3 de la madrugada. Es que si bien no había sido determinado ante el cambio de esquema dispuesto la semana pasada, ahora fue decidido a partir de un pedido de intendentes para poder cumplir con el control de los protocolos, fundamentalmente en bares. Por otro lado, se anunció que en las próximas horas se dará a conocer el protocolo a utilizar en eventos con hasta 1000 personas. Acararon que esa habilitación, por ahora, no alanza a espectáculos deportivos.

Desde la semana pasada, a partir del positivo impacto de la campaña de vacunación, el gobierno provincial puso en marcha cambios sustanciales en el sistema de fases al adecuarlo a las nuevas disposiciones que fueron determinadas por el gobierno nacional por lo que Mar del Plata y toda la Provincia pasaron a estar en una “fase general” que rige con menos restricciones y que no implicaba, de acuerdo a lo anunciado y la normativa, ninguna restricción nocturna.

“En el decreto nacional no se pone una restricción horaria y se delega esa competencia en la Provincia”, explicó el funcionario y reparó en que la medida se centra en un pedido de distintos intendentes para poder fiscalizar de manera adecuada en actividades de la nocturnidad, fundamentalmente en bares, el cumplimiento de los protocolos.

“A partir de las 3 de la mañana cierran todas las actividades vinculadas a la nocturnidad”, remarcó y planteó que en caso de que haya intendentes que quieran extender ese horario deberán presentar el pedido con un protocolo en el que se especifique cómo se van a fiscalizar las actividades en los distintos espacios que tengan actividades luego de esa hora.

Una de las nuevas actividades que permite la nueva “fase general” en la que se encuentra la Provincia son los eventos masivos de hasta 1000 personas y en torno a ello el jefe de Gabinete bonaerense realizó dos anuncios: el primero fue que este miércoles se publicará la reglamentación específica con el protocolo que se deberá cumplir y el segundo fue más bien una aclaración para plantear que esos eventos masivos no incluyen, por el momento, a ninguna actividad deportiva.

Bianco, en torno al protocolo que se publicará este miércoles, adelantó algunas de sus características y planteó que se trata de una “normativa va a ser muy simple y sencilla”.

Así, definió que esos eventos masivos de hasta 1000 personas pueden ser sociales, culturales y artísticos ya sea en espacios abiertos o cerrados, que tendrán que tener un aforo del 70% con límite máximo de 1000 personas.

El protocolo incluirá que en el ingreso se deberán controlar síntomas y temperatura de las personas, delimitar el espacio habilitado y la obligatoriedad del uso de barbijo, distanciamiento de las personas y de la ventilación cruzada en caso de espacios cerrados, además de evitar las aglomeraciones en ingresos y egresos e higienización permanente de espacios comunes.

“Esta medida no aplica para eventos deportivos, todavía no están habilitados”, enfatizó Bianco ya que planteó que eso aún no fue definido por los ministerios de Salud y Deportes de la Nación.