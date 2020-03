El discurso completo de Montenegro en la apertura de sesiones

El intendente encabezó la sesión preparatoria del Concejo Deliberante. y proyectó lo más importante de cada área.

(Foto: Qué digital)

Con escasas críticas al gobierno anterior resumidas en haber encontrado “desorden”, con algunos pedidos a los concejales y con los lineamientos de lo que será su primer año de gobierno, el intendente Guillermo Montenegro encabezó este lunes la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

La sesión preparatoria se inició con unos 45 minutos de demora con respecto al horario que había sido previsto y en primer lugar contó con palabras del presidente del Concejo, Ariel Martínez Bordaisco (UCR), quien destacó el trabajo iniciado en diciembre pasado cuando fue elegido en el puesto y la mejor relación iniciada entre el Ejecutivo y cada uno de los bloques.

Luego llegó el turno del discurso del intendente que se extendió por espacios de 40 minutos.

“Buenos días, me presento ante ustedes, miembros del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, funcionarios de gobierno, representantes de las fuerzas de seguridad, cámaras empresariales, de los trabajadores, asociaciones de la sociedad civil y vecinos de Mar del Plata, Sierra y Batán para rendir cuentas de todo lo que hicimos en estos casi tres meses de gobierno e informarles todas las medidas que mi gestión impulsará durante este año en muchas de las cuales solicitaré su acompañamiento.

Vengo del acto de inicio escolar en la escuela número 15 y cada uno de mis secretarios fueron a otros establecimientos municipales, porque somos un equipo y queríamos estar cerca.

Porque desde el primer día estuvimos trabajando en las obras necesarias para garantizar el inicio de las clases y el derecho a la educación de todos nuestros chicos y chicas.

Luego de mucho tiempo, podemos decir con orgullo que estuvimos al lado de toda la comunidad educativa escuchando sus necesidades.

Me parece un hecho positivo que marca una forma de gestionar sobre la que hoy les voy a hablar.

Han pasado casi tres meses desde que hablé por primera vez ante ustedes en este recinto.

Ese día les dije que mi compromiso como intendente era desarrollar las mejores propuestas poniendo a cargo a las personas más capaces para gestionarlas, sin importar el espacio político del que provengan.

No estoy dispuesto a acostumbrarme al abandono.

Que nadie se resigne de tener la ciudad que soñamos y merecemos.

En este corto período, empezamos a llevar a cabo esa transformación que todos queremos.

Desde el primer día reorganizamos el Municipio para poner todo nuestro esfuerzo al servicio de los marplatenses y batanenses.

Revisamos la situación de cada repartición, entablando canales de diálogo con los distintos sectores para conocer sus problemas y hallar la mejor solución.

Encontramos desorden, los recursos no sobran y por eso es indispensable no malgastarlos.

En momentos difíciles la política tiene que predicar con el ejemplo: reducir sus gastos, muchas veces innecesarios y estar cerca de los vecinos llevando soluciones concretas. Por eso una de las primeras medidas que tomé fue la de reducir mi sueldo en un 20% y la de los responsables políticos en un 15%.

Además, dispusimos una política de recursos humanos que da cumplimiento a la ley de responsabilidad fiscal, que impide expresamente las designaciones de personal en los últimos seis meses de una gestión.

Asimismo, se revisarán todos los contratos asumidos antes de ese período, y en caso de encontrar personal eficiente y que realiza sus tareas como corresponde se dará continuidad.

No es una política persecutoria, se trata de cumplir la ley y de cuidar el dinero de los marplatenses y batanenses, que tiene que volver en obras, en servicios y en mejoras en su calidad de vida.

Como afirmé aquella vez, soy una persona de carácter práctico: cada problema real demandará de nosotros una respuesta que signifique una solución concreta.

Nuestra ciudad es la más importante de la provincia. Una ciudad grande siempre es una caja de resonancia del pulso de la economía nacional y de las relaciones que seamos capaces de construir con la nación y la provincia.

Una de las primeras acciones que me comprometí a llevar adelante fue la Mesa de Emergencia que activamos desde el día uno.

Eso implicaba la coordinación de las áreas que debían estar involucradas en situaciones críticas que pudieran ocurrir, porque sabíamos que eso hasta el momento no existía: Seguridad, Salud, Defensa Civil, la articulación con Bomberos y las demás fuerzas nacionales y provinciales.

Lamentablemente, tuvo que funcionar el primer domingo de la gestión a raíz del incendio en Torres y Liva, uno de los más difíciles de la historia de nuestra ciudad.

No improvisamos porque ya estábamos preparados para intervenir ante posibles acontecimientos de este tipo. Trabajamos en conjunto, todas las áreas del municipio, los bomberos, las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

De la misma manera actuamos ante las fuertes tormentas, y también nos encontró actuando en forma coordinada con Defensa Civil, Seguridad, Tránsito, y Desarrollo Social, cerca de quienes más lo necesitan.

Esta es la manera en que yo concibo la gestión. Me eligieron para que defienda el bienestar y los recursos de todos los marplatenses.

Quiero que toda persona que resida en nuestra ciudad pueda vivir tranquila.

Impusimos todo el peso de la ley donde había negligencia y falta de control porque queremos que haya seguridad y justicia.

El primer desafío que tuvimos fue el el Operativo de Verano, donde trabajamos con todos los sectores de la economía de la ciudad, junto a Inspección General, Tránsito y la Policía para evitar la venta ilegal en la vía pública y lograr controlar la comercialización y el consumo de bebidas alcohólicas para mantener nuestra ciudad en orden y cuidar a los jóvenes.

Por eso, desde enero se triplicaron los controles con respecto al año anterior:

Mientras que en la última temporada hubo 2.248 inspecciones, en esta se realizaron 7.242 operativos de control.

De 13 clausuras por incumplimiento en 2019 pasamos a realizar 110 en esta temporada. Además, duplicamos la cantidad de certificados confeccionados para habilitaciones. Los controles de alcoholemia aumentaron un 72%. También secuestramos más de 500 autos y camionetas, y 440 motos que se encontraban en falta.

Sabemos que queda mucho por hacer. Mi compromiso con la seguridad pública es claro y definitivo. Sepan que esto no fue una política solo de verano, vamos a continuar todo el año y no me va a temblar el pulso para seguir cuidando a los marplatenses.

En ese camino ya estamos avanzando en la creación del Cuerpo de Patrulla Municipal, una de las herramientas que creemos fundamental para que los marplatenses y batanenses vivan más seguros y aquí les pediré el acompañamiento a ustedes.

Como ya fue informado por nuestro secretario de Seguridad en este recinto, tenemos previsto adquirir 20 camionetas, 20 autos patrulla, 20 motos, 5 cuatriciclos, 400 nuevos uniformes, 400 chalecos y equipos de comunicación de última generación para que cada oficial tenga las herramientas necesarias para combatir al delito.

Además, a lo largo de este año, distribuiremos Destacamentos Móviles en los sitios con mayor índice de delito para trabajar en la prevención y persecución de quienes estén fuera de la ley.

Trabajaremos para convertir a Mar del Plata en una ciudad segura para todos. Cuidaremos especialmente a los más vulnerables, nuestros adultos mayores y niños.

Quiero una Mar del Plata libre de todo tipo de violencia.

Y la problemática de la violencia de género es una prioridad. Por eso, elaboramos un protocolo especial de intervención, atendimos casos de violencia, entregamos botones de alerta e implementamos un nuevo tablero de control para atender de forma inmediata cada denuncia.

Además, tenemos presupuestada la incorporación de 200 botones antipánico más para asistir a las víctimas de este flagelo.

Mi decisión es combatir la inseguridad, y que los vecinos vivan en paz.

Con ese fin, mi equipo se encuentra trabajando en la implementación de un anillo digital que controle los ingresos y los egresos de la ciudad mediante la instalación de nuevas cámaras de seguridad para prevenir robos y secuestros.

Les pido su compromiso para poder trabajar en conjunto temas que aportan a mejorar la seguridad de todos los vecinos como varios proyectos que ya se encuentran en este cuerpo que apuntan a regular la actividad de los cuidacoches.

El último 10 de diciembre también les dije que, así como la seguridad, la salud de todos los vecinos de General Pueyrredon sería una prioridad de mi gestión.

Por eso, comenzamos a realizar una profunda reforma de nuestro sistema de salud para que la atención sea rápida y eficaz.

Queremos que hombres y mujeres, niños y adultos mayores vuelvan a confiar en nuestro sistema de salud pública por la calidad de la atención que se brinda.

Tal como me comprometí, comenzamos a ampliar los horarios en los Centros de Atención Primaria de la Salud que contaban con la infraestructura y los recursos humanos necesarios.

Desde que iniciamos nuestra gestión, hemos recibido 11.500 consultas en los CAPS.

En el CEMA

aumentó un 40% el número de pacientes asistidos en Odontología

un 10% en laboratorio bioquímico

un 25% en Diagnóstico por imágenes.

También, nos encontramos planificando las obras que faltan para comenzar a hacer lo mismo en los CAPS de Batán, Alto Camet, Ingeniero Miconi y El Martillo que no contaban con las condiciones edilicias y el personal necesario para brindar una atención adecuada.

Nuestro equipo de la Secretaría de Salud está trabajando en la ampliación de la cobertura odontológica para llegar a todos los vecinos de Mar del Plata, Sierra y Batán.

En este sentido, además de extender el programa de Salud Bucal a más barrios durante todo el año, a partir de este mes se aumentarán las guardias odontológicas en el CEMA e incorporaremos este servicio en 28 de los 33 CAPS.

Una ciudad grande es la que cuida a la gente grande.

Es por eso que las políticas de cuidado a las personas mayores son una prioridad en nuestra gestión.

Inauguraremos un nuevo sector con nuevas plazas en la Residencia Eva Perón y pondremos en funcionamiento el Centro Gerontológico Nocturno para proteger a quienes más lo necesiten.

Planificamos políticas integrales para el cuidado y el bienestar de nuestros adultos mayores.

Otro eje de nuestra labor en esta materia será el trabajo con el Departamento de Sanidad y Control Animal para ejecutar acciones conjuntas que permitan el tratamiento y la solución de las enfermedades que surgen en la población animal de nuestro municipio.

Escuchamos a aquellas personas que, como nosotros, quieren a los animales y consideran que sus derechos también deben ser resguardados, más allá que redunde en beneficios para la salud de todos los marplatenses.

Por eso realizamos la reforma solicitada por las asociaciones proteccionistas, las sumamos a la mesa de decisión y continuamos con la castración y vacunación gratuitas en los barrios.

Luego de dialogar con estas asociaciones de protección animal, nuestra intención es que en este recinto se discuta acerca de la necesidad de erradicar la tracción a sangre donde también les pediré que den el debate necesario.

Lo dije antes y lo seguiré sosteniendo porque es parte de una convicción personal: la educación es el cimiento de toda sociedad moderna y democrática.

Sin educación no hay crecimiento, sin educación no hay desarrollo, y sin educación no hay progreso ni futuro para nadie.

Somos la ciudad con mayor cantidad de jardines y escuelas municipales del país. Somos un municipio educativo.

Estamos haciendo lo que nos comprometimos a hacer.

Le devolvimos a nuestras maestras y maestros la bonificación especial del código 59, que es mucho más que un código y una bonificación: es la restitución de un derecho adquirido por todos los docentes marplatenses.

Además, en menos de 90 días de gestión creamos una unidad ejecutora compuesta por la Secretaría de Obras, el EMSUR, EMVIAL, OSSE y la Secretaría de Educación para que, de una vez y para siempre, comencemos a solucionar los problemas de infraestructura que tienen nuestras escuelas y le demos al sistema educativo municipal el lugar que se merece.

Queremos que los jóvenes marplatenses sean parte del presente para que haya un mejor futuro para todos.

Por eso, impulsamos cursos de formación que les permitan el acceso al mercado laboral. Hoy tenemos 9 centros municipales ubicados en distintos barrios que ofrecen 240 propuestas para capacitarse, de las más variadas. Desde reparador y Operador de Pc, diseño de página web, fotografía y filmación, pasando por administración y gestión, informática, estética, gastronomía, hotelería, turismo e idiomas, entre tantos otros.

Siempre quedan cosas por hacer y por mejorar y lo vamos a seguir haciendo porque mi compromiso es ser el intendente que más haya hecho por la educación de nuestros jóvenes y su inclusión en el mundo del trabajo.

En materia de Desarrollo Social encaramos una transformación enorme, porque estar cerca de quienes más lo necesitan es una prioridad de este gobierno.

Transformamos la Dirección General para la Promoción de Derechos Humanos en una Subsecretaría que hoy integra la estructura de la Secretaría de Desarrollo Social.

Abordamos el tema de manera articulada con otras dependencias que están vinculadas, como Niñez, Políticas de Género, Personas Mayores y Discapacidad.

Hemos iniciado el diálogo con organismos de derechos humanos de la ciudad, con quienes llevaremos adelante distintos proyectos en el corto y mediano plazo.

Vamos a fortalecer el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, trabajando juntos con todas las áreas.

Le solicité desde el inicio de esta gestión a la Secretaría de Desarrollo Social que se elaboren estadísticas e indicadores confiables para tener diagnósticos acertados para la implementación de políticas públicas eficientes.

De este marco de situación debemos tener presente que la tarea que enfrentamos debe ser abordada multidisciplinariamente y de manera seria. Por ello, los ejes primordiales de nuestra gestión serán la transversalidad, el diálogo constante como mecánica de la resolución de los conflictos, la priorización de los servicios a disposición del habitante de General Pueyrredon y la jerarquización de los dispositivos.

En ese sentido, será de gran importancia la construcción de dos Jardines de Infantes que hasta hoy funcionan en edificios alquilados, en Faro Norte y Bosque Grande. Se ampliarán y remodelarán cuatro CAPS, y se harán inversiones en El Grillito, el Hogar Galé y el Paula Albarracín, además del Hogar Municipal de Ancianos.

En esta materia, que la ministra de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia sea marplatense nos genera esperanza y de nuestra parte va a encontrarnos siempre dispuestos para trabajar en conjunto en pos de mejorar la vida de las personas más vulnerables de nuestra ciudad.

Fernanda y yo sabemos muy bien cuáles son las prioridades.

Soy un tipo práctico, siempre voy a conversar con el gobierno nacional y provincial para el beneficio de Mar del Plata. Solo me voy a pelear cuando sea necesario defender los intereses de los marplatenses y batanenses.

Planificamos un trabajo a largo plazo sobre obras que logren integrar y modernizar Mar del Plata para que las inversiones y el bienestar lleguen a todos.

En este sentido, elaboramos un plan integral de infraestructura que va permitir el desarrollo de nuestra ciudad como una potencia atlántica, compitiendo con otras grandes capitales costeras.

Esto incluye nuevas luminarias, el asfaltado y bacheo de calles que permitan mejorar la conectividad, e integrar a nuestro puerto con el cordón frutihortícola, convirtiendo a nuestra ciudad en una zona altamente productiva.

Crearemos nuevos espacios públicos.

Invertiremos en infraestructura para el desarrollo de plazas y clubes deportivos municipales.

Mejoraremos los espacios deteriorados, como el parque Camet, para que puedan ser disfrutados por todas las familias.

Continuaremos con las obras de desagües para evitar inundaciones y mejorar la calidad de vida de todos.

Entiendo que una ciudad no se realiza si una parte importante de sus vecinos y vecinas viven en situación de vulnerabilidad.

Por eso, nos encontramos planificando las obras de urbanización y relocalización de los asentamientos más precarios que existen en el municipio.

La jerarquización y cuidado de los espacios verdes es una de las prioridades de nuestra gestión.

Les pido que podamos trabajar en conjunto para discutir el transporte de los próximos años.

Para que los marplatenses puedan tener más accesibilidad y haya una mejor comunicación entre los barrios. Que viajen mejor debe ser un compromiso de todos y una política de Estado.

Porque no es el transporte de un gobierno, es el de todos los marplatenses y batanenses.

Construir una ciudad sostenible implica optimizar la calidad y funcionalidad del espacio público.

Y como el espacio público es prioridad para los marplatenses también lo es para nuestro plan de gobierno.

En ese sentido, recientemente presentamos los detalles del programa “Mar del Plata + Verde” que implica trabajar en obras, planes y proyectos, y que a corto plazo significará la mejora de 8 plazas emblemáticas de nuestra ciudad.

Vamos a terminar la segunda etapa del desagüe Marcos Sastre y se cumplirán con los compromisos contraídos con el CEAMSE. Invertiremos para reabrir la Pileta Cubierta y hemos propuesto un plan para finalizar los Polideportivos del barrio Centenario y Camet.

Comenzamos a trabajar en la gestión integral de residuos, un plan de forestación que incluye la plantación de 6 mil árboles y en la educación ambiental para que todos tomemos conciencia de la importancia de cuidar el ambiente.

En ese sentido, desde el primer día nos ocupamos del mantenimiento de los espacios verdes evitando la generación de los microbasurales en todos los barrios.

Los que se encuentran más alejados y los del centro también.

Otro de los objetivos centrales de nuestra gestión es poner en marcha el desarrollo productivo más importante de la historia de nuestra ciudad.

Lanzamos el programa “Soy Marplatense” que establece una serie de descuentos y promociones para los ciudadanos y, de esta manera, contribuir a darle un mayor impulso a la economía local.

Impulsaremos el programa “Compre Marplatense” que haremos llegar pronto a este Concejo, y que otorga prioridad a las empresas locales que quieran participar en licitaciones, lo que significa más trabajo para los marplatenses.

Les pido, también, que comencemos a trabajar en la reformulación de la Tasa de Servicios Urbanos, junto a las áreas pertinentes del Ejecutivo, porque esta es una necesidad preponderante y con un gran sentido de justicia para nuestros vecinos.

Espero también que nos puedan acompañar trabajando en los cambios necesarios para facilitar, a través de Inspección General, las habilitaciones a comercios porque no puede ser que el Estado represente una traba para quienes quieren crecer y dar trabajo a los marplatenses.

No vamos a aflojar en los controles porque estamos cuidando a los vecinos, y vamos a acompañar a cada comerciante que haga las cosas bien y sea parte del crecimiento de nuestra ciudad.

Si a cada comercio, a cada PyME y a cada industria le va bien, a todo General Pueyrreron le va a ir bien.

Nos reunimos con las diferentes Cámaras de la Pesca, iniciando un camino de diálogo inexistente hasta el día en que asumí, para que nuestro puerto tenga más oportunidades de crecimiento. Y vamos a seguir en este sentido, porque no puede ser más una excusa que el intendente no tiene injerencia en esa materia. Me voy a poner al frente de esta defensa también porque sé que estoy defendiendo a un sector fundamental para el crecimiento de nuestra ciudad.

Mi deseo es que Mar del Plata empiece a crear valor local a través de la producción, la industria y la innovación.

También, quiero hacer una mención especial a una cooperativa tan importante, y tan querida por toda nuestra ciudad. La cooperativa de trabajadores Nuevo Amanecer representa los valores que nos unen: la solidaridad, el empuje, la fuerza y las ganas de ver a Mar del Plata crecer. Un ejemplo de que poniéndole esfuerzo se puede salir adelante.

Nuestros legisladores se comprometieron a acompañar el proyecto que permite a los trabajadores continuar explotando este lugar.

Le pedimos también al Gobierno de la Provincia que realice las gestiones necesarias para que estas familias puedan seguir trabajando.

Seguimos pensando y trabajando en ideas que puedan cambiar la economía de nuestra ciudad.

Que sean generadoras de los nuevos puestos de trabajo para todos.

Les quiero hablar del Parque Industrial. Es necesario que todos los actores de esta ciudad resolvamos de una vez y para siempre qué hacemos para la Mar del Plata productiva. Hay distintas propuestas, de sectores privados y de toda la sociedad civil. Quiero que se debata, quiero que se discuta, para que lleguen más inversiones y oportunidades, que significa más trabajo para todos los marplatenses.

Es uno de los motores centrales para la baja del desempleo y quiero que el 2020 sea el año de despegue definitivo de nuestro parque industrial.

La mejor propuesta a la que se llegue a través del consenso va a tener a este intendente y a cada una de las áreas de gobierno trabajando para llevarla adelante.

También acompañamos el proyecto que ubicaría a Mar del Plata como Ciudad del Conocimiento.

Más de 80 empresas de software, junto a las universidades locales, quieren desarrollar esta iniciativa y nosotros vamos a estar a su lado para dar ese impulso.

Todo esto porque es un sector que necesita ser explotado para generar empleo genuino y de calidad.

Tenemos el desafío de aprovechar las ventajas que tiene Mar del Plata y pensarla estratégicamente como una ciudad atlántica que se levantó abriendo un horizonte de oportunidades.

El turismo no es un hecho aislado de cada verano.

Para nosotros cada turista es una oportunidad para cada marplatense.

El regreso de “Mar del Plata levanta el Telón” fue un primer paso para revalorizar cada aspecto de nuestra ciudad y el buen resultado fue evidente y muy bueno para todos.

No lo decimos nosotros solamente, lo dicen los gastronómicos, los hoteleros y los productores teatrales. Y eso es lo importante.

El feriado de carnaval nos visitó un 13,4% más de personas que en el último año, superando el promedio histórico para estas fechas. Pero además, este mes de febrero fue el que más visitantes recibimos desde 1992, cuando el Emtur comenzó a realizar mediciones.

Estos números no son casualidad. Responden a un trabajo que comenzamos a realizar a contrareloj desde antes de asumir, pero enfocados principalmente en que esta tiene que ser una política que apunte a generar turismo todo el año, porque eso significa más trabajo para los marplatenses.

En este sentido, no podemos dejar de mencionar el trabajo conjunto con Nación y Provincia, porque cuando todos nos enfocamos en trabajar por los marplatenses, los bonaerenses y los argentinos, los resultados son realmente buenos.

Mar del Plata es mucho más que una temporada de verano.

Es la ciudad que invita a todos los argentinos y que tiene que estar abierta todo el año pensando que eso es trabajo para nuestra ciudad.

Una ciudad no solamente es grande por sus recursos y lugares, lo que verdaderamente hace grande a una ciudad es su gente.

Eso se evidenció en la Noche de los teatros y la Noche de los Museos, donde el arte y trabajo de los actores y actrices marplatenses fue potenciado y valorado por el mundo de la cultura. Muchos de ellos son los que sostienen una cartelera de primer nivel durante todo el año y les agradecemos profundamente por eso.

Pero para que nuestra ciudad ocupe el lugar que realmente queremos, es muy importante que la cuidemos como se lo merece.

Por eso, en coincidencia con los 25 años que nuestra ciudad fue sede de los Juegos Panamericanos, el deporte toma un lugar preponderante en nuestra gestión. Estamos abocados a mejorar los escenarios deportivos y por eso ya iniciamos trabajos de infraestructura en cada lugar del emblemático Parque de los Deportes, así como en polideportivos y otros espacios.

Durante todo el año desde el EMDER llevaremos adelante acciones en los barrios, con las escuelas deportivas, las sociedades de fomento, los clubes, para chicos y chicas de todas las edades y adultos mayores también.

Además desde ayer está abierta la inscripción a las 130 escuelas deportivas y recreativas en los barrios de Mar del Plata y Batán, siendo libre y gratuita para todos.

Sabemos que además de favorecer a la salud, el deporte transmite valores fundamentales como el compromiso, la solidaridad, la pertenencia, la disciplina, la respeto, y la responsabilidad.

Tengo la certeza de que todo lo que hemos conseguido en estos casi 3 meses de gestión no tendría sentido si no logramos sentar los cimientos de los acuerdos básicos que necesitamos para alcanzar un futuro mejor para todos.

Soy un convencido de que para que Mar del Plata vuelva a ser lo que alguna vez fue, no debemos enfocarnos en lo que nos diferencia, sino en todo lo que nos une.

Quiero hablarles a ustedes que conforman esta gran casa de la democracia, a los concejales elegidos por nuestros vecinos.

Primero quiero agradecerles de corazón por el acompañamiento a nuestro presupuesto, entendiendo que es una herramienta fundamental para poder cambiar la vida de los marplatenses.

Cada uno de los pedidos que les haré llegar a este cuerpo será pensando en lo mejor para los vecinos.

De la misma manera en que discutimos el presupuesto, quiero que sigamos trabajando juntos.

Todo esto demuestra que, a pesar de las diferencias, tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo de nuestra ciudad busca el bien común para nuestros vecinos.

Los invito a pensar juntos la mejor manera de trabajar en este sentido, porque estas no son prioridades mías ni de mi gobierno, sino que son pedidos de los vecinos con los que hablo todos los días.

La misión de esta gestión es construir una sola Mar del Plata en la que no existan desigualdades entre los vecinos que viven en el partido de General Pueyrredón.

Quiero que en los próximos 4 años los vecinos y vecinas de la ciudad vivan mejor.

Con escuelas y salas de salud en condiciones, que se sientan seguros y protegidos, y que tengan las obras que hacen falta para desarrollarse y poder vivir dignamente.

Cuando decimos que tenemos todo, significa que tenemos el potencial que se necesita para lograr lo que nos proponemos.

Para este intendente no existen dos Mar del Plata, una en verano y otra el resto del año.

Existe una sola, la que a partir de diciembre comenzó a trabajar para que cada vecino y cada vecina tenga nuevas oportunidades para progresar.

No existen atajos. Hay determinación y compromiso con la verdad y la honestidad para emprender un mismo camino.

Esta gestión estará abierta al diálogo todas las veces que sea necesario. Creemos en la fuerza del compromiso y el trabajo en conjunto.

El presidente y el gobernador saben que pueden contar conmigo y con todo el equipo para trabajar en los temas que beneficien a esta ciudad. Porque no es tiempo de peleas electorales. Es momento de trabajar todos juntos para que Mar del Plata y Batán salgan adelante.

Cuentan conmigo para atender cada necesidad y resolver cada problema que haya que resolver.

Agradezco una vez más a cada uno y cada una de ustedes por estar y ser parte de este cambio que comenzamos en diciembre y que soñamos para siempre.

Cada vez que me necesiten estaré a su lado, empujando para que todos tengan una mejor calidad de vida y para que nuestra ciudad recupere la grandeza que nos hizo amarla como la amamos”.