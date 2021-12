Preocupación de padres y directivos por el futuro de una escuela técnica municipal

Denuncian un intento por “desmantelar” la Esmet N°1. Piden que se alquile un nuevo edificio y que no se divida a la comunidad educativa. Este jueves realizarán una protesta en Juan B. Justo e Yrigoyen.

(Foto: archivo / Qué digital)

En las últimas semanas, los padres y directivos de la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica (Esmet N°1) mostraron su preocupación sobre el futuro de la comunidad educativa el próximo año, sobre todo al tratarse de un edificio alquilado por el Municipio que resulta insuficiente para la matrícula y que además está en venta por parte de sus dueños. Ante esta incertidumbre, este jueves desde las 12.30 se manifestarán en la esquina del establecimiento, en avenida Juan B. Justo e Hipólito Yrigoyen, en busca de obtener respuestas concretas.

Un grupo de papás de los alumnos y alumnas se reunieron con directivos de la Esmet N°1 y organizaron para este jueves pasado el mediodía una congregación en la cual se presentarán con pancartas con el objetivo de que desde el Municipio de General Pueyrredon ofrezcan “soluciones concretas” a la incógnita de lo que serán los próximos meses de clases en la escuela técnica.

Según explicaron, una de las principales cuestiones pasan por la falta de espacio para el desarrollo de las actividades en el edificio que actualmente poseen, y manifestaron que la solución ofrecida por las autoridades es el alquiler de un nuevo espacio que serviría para dividir la comunidad educativa en dos, algo que rechazan y que señalan como un intento por “desmantelar” la Esmet N°1.

“En el edificio que alquilan y donde actualmente está la Esmet no hay espacios. Las aulas, el patio, la cocina y los baños son muy chicos. Es la única escuela técnica municipal que se sostiene a pulmón. Esta problemática viene de hace varios años y nunca nos han escuchado ningún gobierno municipal de turno y no nos dan una solución. Ahora quieren salir a alquilar otro edificio para así desdoblarlo, y esto no queremos”, expresó a Qué digital José, uno de los padres preocupados con la situación.

Según consideran en el grupo de padres, hay edificios para alquilar en cercanía de la actual escuela técnica, a diferencia de lo que les manifestaron desde el Municipio. “Dicen que no hay edificios para alquilar y con otros papás nos pusimos a buscar y hay en las inmediaciones. Lo que creemos es que quieren desmantelarla de a poco para que desaparezca la Esmet porque no vemos una lógica. Escuchar nos escucharon pero en concreto no hubo nada“, se inquietó.

Alrededor de 300 familias marplatenses son las involucradas en la Esmet y a pesar de la capacidad reducida que hay en el edificio, para el ciclo lectivo 2022 tienen que agregar más aulas para quinto año. “Los chicos no van a poder inscribirse porque no hay espacios. No sabemos qué va a pasar para marzo cuando se retomen las clases ya que para el año que viene van a tener que ir más chicos y no se va a poder hacer lamentablemente”, vaticinó.

“El directivo y los profesores son los que sostienen la escuela. Para tratar de agrandar los espacios para los chicos quieren sacar una parte de la dirección y, a pesar del poco espacio que hay en el edificio que se alquila y hoy está en venta, quieren esperar un año más para buscar un alquiler”, dijo.

Para llegar a la profundo de la situación y así buscar una solución, los padres le pidieron una reunión al intendente Guillermo Montenegro y desde la Municipalidad le dijeron que está por contestarles el pedido. “Los padres elegimos esa escuela porque los chicos entran en la primaria y salen técnicos“, cerró.