“Si el presidente hoy está dando a un empresario grande un montón de millones para que subsidie a todos sus empleados, y es un empresario que tiene plata guardada, cómo no se puede hacer cargo de 500 personas que cirujean acá“. José Romero es uno de los 500 recuperadores informales del basural de Mar del Plata que desde este lunes retomaron la protesta iniciada la semana pasada. Ante la ratificación de las autoridades de que no pueden ingresar al predio a revolver la basura para subsistir en medio de la pandemia del coronavirus, José y el resto de los recuperadores exigen a las autoridades que les otorguen un subsidio ante la desesperación de no tener ningún ingreso. Y ante la respuesta de que el Municipio “no cuenta con la posibilidad” de otorgarlo se preguntan a dónde van a parar los fondos que ingresan por el cobro de la tasa Girsu, la contribución para la gestión sustentable del ambiente natural y urbano.

Ante realidades similares, golpeados por la crisis provocada por el coronavirus, los recuperadores informales mantienen este martes la protesta, acampe y bloqueo en el basural que reiniciaron este lunes a la tarde, y a ellos se sumaron recicladores que forman parte de la Cooperativa CURA -cuya planta, ubicada a metros del basural, no funciona desde el inicio de la cuarentena- y cartoneros y carreros de la ciudad.

Representantes de los tres sectores remarcan que se encuentran en unidad por primera vez y juntos, pese a las diferencias en sus realidades pero ante un presente de similares características, en el marco de la crisis generada por la pandemia. Por eso, vuelven a reclamar que “aparezcan los fondos” de la tasa Girsu -contribución que se cobra junto con la boletas de Obras Sanitarias y que debiera destinarse al sector- en este caso para que se otorgue un subsidio tanto a los recuperadores -mientras pueden volver a ingresar al predio a revolver la basura que descargan los camiones y así poder subsistir- y a los recicladores de CURA, hasta tanto puedan reabrir la planta.

“No tenemos respuestas ni del señor intendente, ni de Nación, ni de Provincia. No nos dieron respuesta alguna”, manifestó José Romero, uno de los 500 recuperadores que lleva adelante el reclamo, que se inició semanas atrás con la intención de que les permitieran volver a ingresar al basural de Mar del Plata.

Así, el recuperador se preguntó “qué pasa con los $22 millones que ingresan por la tasa Girsu que no son destinados para el basural” y remarcó que “con esa plata en este momento se tendrían que hacer cargo de la gente de acá”. Es que los recuperadores reclaman que, luego de que desde el gobierno les ratificaran la imposibilidad de ingresar diariamente al predio en este contexto sanitario o de hacerlo al menos una vez por semana, se les entregue un subsidio. “No pedimos un subsidio para toda la vida, pedimos un subsidio hasta que podamos entrar a trabajar, porque cada recuperador que está acá quiere trabajo, no un subsidio”, expresó.



Y, en el mismo sentido, remarcó: “Estuvimos 57 días en nuestras casas, tranquilos, sin pedir nada, pero hoy es el momento en que se tienen que hacer cargo de nosotros. No tenemos un peso, tenemos que pagar el alquiler, los impuestos y ¿de dónde sacamos la plata?”.

Además, José cuestionó la respuesta obtenida ante el pedido de que se les otorgue un subsidio: “Con los recursos que tienen ellos lo pueden dar. Si el presidente hoy está dando a un empresario grande un montón de millones para que subsidie a todos sus empleados, y es un empresario que tiene plata guardada, cómo no se puede hacer cargo hoy de 500 personas que cirujean acá“.

Así, ratificó: “Nosotros aguantamos 57 días, pero lo que nos sacó afuera es el hambre”.

Gabriela es una de las 27 integrantes de la Cooperativa CURA, que este lunes decidió unirse al reclamo de los recuperadores ya que la planta de reciclado ubicada a metros del basural de Mar del Plata, en la que ellos se desempeñan, no funciona desde que se inició la cuarentena.

“Desde el día cero tuvimos diez reuniones sin ninguna solución”, se quejó y lamentó: “Todos los días teníamos nuestros pesitos para la comida, para pagar los impuestos”.

Y, ratificó el reclamo central: “Queremos trabajar y saber qué están haciendo con la plata de la tasa Girsu, queremos que con esa plata nos den un subsidio. No queremos que nos regalen nada, pero en este momento no nos queda otra”.

A su turno, Cristian Blasina, referente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), también remarcó la necesidad de que se utilice la tasa Girsu para asistir al sector en este momento. “En 2013 se generó la tasa Girsu y no se puede esconder más esa tasa hasta tanto se pueda modificar esta situación y que no se pueda ingresar al predio”, advirtió.