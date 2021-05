Marca: ¿usás una sin registrar?

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

El uso indebido de la marca lo asociamos a delitos en contra de la propiedad intelectual y corresponde principalmente a la falsificación y piratería de productos protegidos por esta ley.

Una marca tiene como prioridad, garantizar al consumidor una identidad de su origen. Los delitos relativos a la propiedad industrial ponen en serio peligro la credibilidad de la marca y el producto o servicio. Utilizar la misma insignia de un producto, de un servicio o de un local comercial, además de plagiar el producto el cual se encuentra registrado ya es un delito relativo a la propiedad industrial.

Esto es muy importante ya que muchos comerciantes o emprendedores inician su actividad sin tener en cuenta el registro de la marca y más importante que ello, sin tener en cuenta si la marca que eligieron estaría disponible para ser usada sin afectar derechos de terceros.

Ello podría implicar, eventualmente, realizar esfuerzos significativos en el plano comercial y publicitario para darle visibilidad a sus productos y/o servicios y luego tomar cuenta que la marca elegida es igual o muy similar a una ya existente lo cual no solo podría propiciar la comisión de hechos ilícitos sino también a una serie de daños y perjuicios a terceros que el usuario de una marca homónima o similar debería compensar mediante un adecuado resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. Es decir, se inicia un negocio, se invierte en publicidad y en posicionamiento comercial y luego todo eso lo tenemos que tirar a la basura si advertimos que la marca elegida pertenece a otro y nos intiman al cese de uso.

En este sentido, si alguien usa una marca ajena podrían instrumentarse las siguientes acciones:

El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.

Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.

e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.

f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.