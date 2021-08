Abuso en el camping: excarcelan a los acusados a la espera del inicio del juicio

Había sido solicitado por la familia de la víctima para evitar que computen tiempo de una posible pena con prisión domiciliaria. El juicio por jurados inicia en dos semanas.

(Foto: archivo / Qué digital)

A 20 días de formulado el pedido por parte de la familia de la víctima, los tres jóvenes que están acusados de haber abusado sexualmente de una menor de 14 años en el camping “El Durazno” de Miramar durante los festejos de Año Nuevo en 2019 fueron excarcelados por el juez que desde el próximo 14 de septiembre encabezará el juicio por jurados a concretarse -por protocolo ante la pandemia del coronavirus- en el Teatro Auditorium.

Desde abril de 2019 los tres jóvenes que permanecen imputados en el proceso -Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba- se encuentran con arresto domiciliario, a la espera del juicio, acusados por “abuso sexual con acceso carnal agravado”. Y por ello semanas atrás la familia de la víctima a través de su abogado Maximiliano Orsini formalizó una presentación ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 para que sean excarcelados con el fin de evitar que sigan computando tiempo en el que permanecían con arresto domiciliario como parte de una futura pena que pueda llegar a imponerse en el debate oral.

El pedido de que se les otorgue la excarcelación extraordinaria la familia reparó en el tiempo transcurrido desde ocurrido el hecho y en que “los imputados se encuentran computando anticipadamente la pena que hipotéticamente se les pudiera imponer en el marco del debate oral que a la fecha se encuentra sumamente retrasado”. Y planteó que la solicitud se efectuaba “a fin de no tornar ilusorios” los derechos de la víctima.

Según informaron fuentes del caso, la fiscalía avaló ese pedido ante el juez Fabián Riquert por lo que en las últimas horas el magistrado dispuso hacer lugar a la presentación y otorgarle la excarcelación a los jóvenes.

En el pedido, el particular damnificado había pedido reglas especiales de vigilancia como que se presenten siempre que sean llamados por disposiciones del tribunal, que no se ausenten más de 24 horas de su domicilio declarado sin autorización, que se presenten cada 15 días ante el Tribunal y que se les imponga la prohibición de acercamiento a no menos de 100 metros al particular damnificado y de contacto por cual medio incluso vía redes sociales.

De esta manera, los tres imputados llegarán excarcelados al juicio por jurados que ya tiene fecha: se iniciará el 14 de septiembre con la elección de los jurados populares para luego dar lugar al inicio del debate. El lugar de realización, teniendo en cuenta la cantidad de asistentes y las deficiencias de los edificios del Poder Judicial ante la pandemia del coronavirus, será el Teatro Auditorium.

El hecho se produjo durante la madrugada del martes 1° de enero de 2019 en el camping “El Durazno” de Miramar, hasta donde llegó la policía alrededor de las 7 de la mañana advertida por la situación. Allí la familia de la víctima expuso que una menor de 14 años había sido abusada sexualmente en el interior de una carpa -ubicada a unos 40 metros de distancia de la suya- y en ese contexto cinco acusados -dos de ellos luego serían apartados de la acusación- fueron detenidos.

En abril de 2019, Pitman, Jaime y Villalba dejaron la Unidad Penal de Batán ya que la Justicia de Garantías les otorgó el arresto domiciliario, con el que permanecían hasta el momento.