Abuso en el camping: cruces entre el fiscal y las defensas y una advertencia del juez

Antes del inicio del juicio, el juez rechazó la recusación del fiscal y le pidió a las partes “no convertir indebidamente a la sala de audiencias en un campo de batalla personal”.

En el exterior del Teatro Auditorium hay una guardia policial (Foto: Qué digital)

Bajo la advertencia a los fiscales y abogados defensores de “no convertir indebidamente la sala de audiencias en un campo de batalla personal”, el juez Fabián Riquert, que encabeza el juicio por jurados que se inicia este martes contra los tres jóvenes acusados de haber abusado sexualmente de una menor de 14 años en el camping “El Durazno” de Miramar durante los festejos de Año Nuevo en 2019 rechazó antes de iniciar el proceso la recusación del fiscal y suspender el desarrollo del debate luego de un cruce de acusaciones entre los representantes del Ministerio Publico Fiscal y las defensas.

El inicio del proceso de selección de los jurados populares que deberán participar en el juicio que se lleva adelante en el Teatro Auditorium para cumplir los protocolos sanitarios, se vio demorado este martes -estaba previsto para las 9- a partir de un cruce de acusaciones surgidos entre el fiscal Guillermo Nicora y los abogados defensores de los tres acusados: Lucas Pitman (representado por la abogada Noelia Agüero),Tomás Jaime (representado por Martín Bernat) y Juan Cruz Villalba (representado por Marcelo Giménez).

Todo se inició a partir de una exposición del fiscal Nicora -que participará del debate junto Ana Caro- en la que hizo referencia a las estrategias que llevarían adelante los abogados defensores, concretamente, respecto a la posibilidad de que se aborden cuestiones vinculadas a la vida de la menor víctima por fuera del hecho motivo de discusión.

Ello ameritó una respuesta de los defensores Giménez, Bernat y Agüero que derivaron en un cruce de acusaciones y en la intervención del juez que, por medio de una resolución, resolvió ante el pedido defensista no hacer lugar “por prematura” a la recusación del fiscal “por no considerar probada a esta altura ninguna de las excepcionales

circunstancias que legalmente habilitarían su apartamiento” así como tampoco hacer lugar a la suspensión del debate.

“Tanto las manifestaciones del Fiscal Nicora respecto de las estrategias que harían las defensas, como las contestaciones de los letrados Giménez , Bernat y Agüero, a esta altura revisten meras conjeturas que no han sucedido. El juicio no empezó, es por ello que a todas sus peticiones las he tenido ‘por presentes’ sólo para el caso de que las eventuales incidencias efectivamente se concreten y se resolverán. Todas las defensas hasta el momento han litigado lealmente y no tengo por qué sospechar lo contrario”, planteó el juez en su resolución emitida este martes antes del inicio del proceso de selección de los jueces.

Y recordó que “los márgenes en donde todas las partes deberán trabajar en sus interrogatorios ya está limitado” en una resolución adoptada previa al desarrollo del juicio.

En este marco, el juez pidió a las partes “que litiguen en pos de los intereses que defienden, lo que no implica convertir indebidamente la sala de audiencias en un campo de batalla personal”. Y cuestionó: “Menuda imagen daríamos al jurado y a la sociedad si eso sucediera”.

Por otro lado, y en torno a una posible suspensión del inicio del juicio, luego rechazada, el juez apuntó: “Ninguna de las partes puede desconocer el esfuerzo que lleva la realización del juicio por jurados durante de la pandemia, la suspensión ya en una ocasión del mismo y la convocatoria de más de cuarenta personas como candidatas a jurados, muchas de las cuales en estos precisos momentos se encuentran esperando al efecto en el Complejo del Teatro Auditorium, el cual fue facilitado de manera excepcionalísima”.

“Pretender suspender el debate bajo estas especialísimas circunstancias resulta imposible por los motivos ya aludidos, y no haría más que aumentar el descreimiento en la Justicia de la sociedad que en estos momentos nos está mirando, y sobre todo de las personas que están a pocas cuadras esperando para que el juicio comience”, concluyó el magistrado.

Tras esa definición, el juicio por jurados debe iniciarse con el proceso de selección de los doce jurados titulares y los seis suplentes (con paridad de género) que deben ser evaluados de manera conjunta por todas las partes que forman parte del proceso: el juez, la fiscalía, el particular damnificado y las defensas. Para esta misma jornada se espera el inicio del juicio en sí mismo con la exposición de las posturas que mantendrán cada una de las partes y la declaración de los primeros testigos, entre ellos familiares del a víctima.