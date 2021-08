Abuso en el camping: piden la excarcelación para evitar que computen una futura pena

El pedido lo hizo la familia de la víctima teniendo en cuenta la demora en la realización del juicio y que los tres imputados permanecen con arresto domiciliario.

(Foto: archivo / Qué digital)

La familia de la joven que fue abusada en el camping “El Durazno” de Miramar durante los festejos de Año Nuevo en 2019 pidió, mientras todavía espera la realización del juicio, que se otorgue la excarcelación a los tres acusados con el objetivo de evitar que computen -mientras permanecen con arresto domiciliario- parte de la posible pena que se les imponga en el futuro juicio.

Mientras todavía se espera que se confirme la fecha de realización del juicio por jurados que deberán enfrentar los tres imputados, que se encuentra sumamente demorado a partir de la pandemia del coronavirus, la familia de la víctima a través de su abogado Maximiliano Orsini formalizó una presentación ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, donde recayó la causa para la instancia de juicio.

Desde abril de 2019 los tres jóvenes que permanecen imputados en el proceso -Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba- se encuentran con arresto domiciliario, a la espera del juicio, acusados por “abuso sexual con acceso carnal agravado”.

En ese marco, en el pedido de que se les otorgue la excarcelación extraordinaria la familia reparó en el tiempo transcurrido desde ocurrido el hecho y en que “los imputados se encuentran computando anticipadamente la pena que hipotéticamente se les pudiera imponer en el marco del debate oral que a la fecha se encuentra sumamente retrasado”. Y planteó que la solicitud se efectúa “a fin de no tornar ilusorios” los derechos de la victima.

Concretamente, el pedido apunta a evitar que los jóvenes sigan computando tiempo en el que permanecen con arresto domiciliario como parte de una futura pena que pueda llegar a imponerse en el debate oral.

En caso de que el Tribunal acceda al pedido -ya se notificó a la nueva titular de la fiscalía descentralizada de Miramar, Ana Caro, para que brinde su postura-, el particular damnificado solicitó que se impongan a los acusados reglas especiales de vigilancia como que se presenten siempre que sean llamados por disposiciones del tribunal, que no se ausenten más de 24 horas de su domicilio declarado sin autorización, que se presenten cada 15 días ante el Tribunal y que se les imponga la prohibición de salir del país y de acercamiento a no menos de 100 metros al particular damnificado y de contacto por cual medio incluso vía redes sociales.

El hecho se produjo durante la madrugada del martes 1° de enero de 2019 en el camping “El Durazno” de Miramar, hasta donde llegó la policía alrededor de las 7 de la mañana advertida por la situación. Allí la familia de la víctima expuso que una menor de 14 años había sido abusada sexualmente en el interior de una carpa -ubicada a unos 40 metros de distancia de la suya- y en ese contexto cinco acusados -dos de ellos luego serían apartados de la acusación- fueron detenidos.

En abril de 2019, Pitman, Jaime y Villalba dejaron la Unidad Penal de Batán ya que la Justicia de Garantías les otorgó el arresto domiciliario. La decisión del juez Saúl Errandonea fue tomada luego de un pedido que habían formulado los abogados defensores después de que la Cámara de Apelación y Garantías revocara una excarcelación extraordinaria que había sido concedida previamente a los tres jóvenes pero que nunca había llegado a hacerse efectiva.