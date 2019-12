Acoso: a más de un año de la denuncia, piden que citen a declarar a Mourelle

La denunciante del exsecretario de Economía presentó un escrito con el objetivo de que lo convoquen a prestar declaración indagatoria por lesiones agravadas y coacción.

(Foto: archivo / Qué digital)

A más de un año de la denuncia penal presentada contra el ahora exsecretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, por acoso sexual, la joven que lo denunció presentó un escrito ante la Justicia con el objetivo de que la causa avance. En concreto, a través de sus abogados, pide que Mourelle sea citado a prestar declaración indagatoria por los delitos de lesiones agravadas por mediar violencia de género y coacción.

En septiembre 2018, y después de mucho aguantar, Daiana Siano decidió denunciar a Mourelle cansada de reclamar el pago del adicional por disponibilidad que le correspondía por su cargo –en ese momento se desempeñaba en Ceremonial y Protocolo- y luego de numerosas insinuaciones sexuales por parte del funcionario, ocurridas entre los meses de septiembre del 2017 y agosto del 2018.

En ese marco, y ante la falta de respuestas y de avances en la causa –pese a las pruebas presentadas, que incluyen certificados médicos, la declaración de testigos y el diagnóstico respecto a su cuadro de estrés agudo, producto de la situación atravesada- los abogados de la mujer presentaron ante la fiscal que instruye la investigación, Andrea Gómez, un escrito en el que solicitan que Mourelle sea citado a prestar declaración indagatoria “conforme lo normado por el artículo 308 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires”.

En la presentación realizada con el patrocinio de los abogados César Sivo y Natalia Scalogna se solicita la convocatoria por los delitos de “lesiones graves agravadas por mediar violencia de género en concurso ideal con el delito de coacción”. Y en ese marco, se repara justamente en que “resulta evidente que en el caso ha mediado violencia de género psicológica y sexual, de tipo laboral, que impone el agravamiento de la conducta reprochada penalmente”.

En cuanto a la tipificación penal, dentro de lo expuesto se repara en que “constituye lesión el daño en el cuerpo o en la salud ajena”. Y por ese motivo, se advierte que “la ley penal expresamente contempla el ‘daño en la salud’ como causante de la lesión típica”, entendiendo que la misma “no se limita al daño o dolor físico, pues también comprende las alteraciones psíquicas“.

Además, y en lo relativo al agravante -la violencia de género- en la presentación se ahonda acerca de la existencia de “una forma especial de violencia que, como consecuencia de una histórica relación desigual de poder entre hombres y mujeres, nos escoge a nosotras como sus víctimas”, según señala la denunciante.

DEMORAR LA RESOLUCIÓN, UN FACTOR DE REVICTIMIZACIÓN

“No debe perderse de vista que tanto tratados, convenios internacionales y protocolos incorporados dentro del bloque de constitucionalidad enmarcan el deber internacional del Estado argentino para proteger los derechos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, tanto en el ámbito público como en el privado”, se establece en la presentación.

Y en esa misma línea, en el escrito se destaca la relevancia de “la intervención pronta y eficaz del Estado para hacer efectivos los derechos consagrados dotando de contenido aquello que si no quedaría en una mera enumeración de buenos augurios”. “Demorar la resolución que se pretende opera como un claro factor de revictimización de quienes nos hemos animado a romper las paredes del silencio y la soledad que nos imponen los hechos”, suma la presentación.

“Cada día que pasa opera como un día ganado para el agresor. La sensación de impunidad se vivencia día tras día poniendo esto, en franco riesgo la investigación que se impulsa”, enfatiza el texto, en el que además se repasa las situación que fuera denunciada y que le valió a Daiana no solo un notable malestar sino el traslado a otra dependencia.

Es que, cabe recordar que una vez que la noticia tomó estado público, empezaron las represalias: Mourelle se defendió públicamente y negó los hechos -dijo que la denunciante tenía “algún problema de equilibrio emocional”- y el Ejecutivo, en la figura del por entonces intendente Carlos Arroyo, lo apañó.

“Cuando estaba por regresar al trabajo, me enteré por un portal de noticias que me habían trasladado compulsivamente de mi área y nadie me avisó, yo no recibí notificación y aun estando con carpeta médica me trasladaron”, relató en una entrevista con Qué digital respecto a lo que la llevaría al lugar que ocupa hoy dentro de la Dirección de Políticas de Género.