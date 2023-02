Bidones clandestinos: irritación en los ojos y problemas respiratorios, los disparadores

Fue el punto de partida que llevó a un rastrillaje en la zona y el hallazgo de más de 10 mil envases vacíos de agroquímicos en un depósito ilegal. Cómo sigue la causa.

Esta semana se concretó un amplio operativo en la zona de canteras de Mar del Plata tras el cual fueron hallados depósitos y galpones de acopio y procesamiento de bidones de agroquímicos, una actividad más que irregular al tratarse de residuos peligrosos que requieren un tratamiento especial. Detalles del operativo, el origen de la investigación y cómo sigue la causa.

Bajo las órdenes del fiscal Rodolfo Moure de la Fiscalía N°11 de Delitos Culposos y Delitos Ambientales, la Policía Ecológica llevó adelante el martes tres allanamientos en dos puntos específicos: Mario Bravo y Pehuajó y Guiraldes y Pehuajó.

Hasta allí habían llegado los efectivos policiales luego de un disparador que permitía sospechar de una posible alteración de las condiciones ambientales en la zona: en diálogo con Qué digital, el fiscal Rodolfo Moure aclaró que todo comenzó a partir de registrarse casos de vecinos con irritación ocular e incluso problemas respiratorios en la zona.

Fue así que en el primero de los lugares inspeccionados se encontraron con un depósito ilegal de envases de fitosanitarios, mientras que en la segunda locación dieron con centros de procesamiento y reciclaje -también clandestinos- de materiales entre los que se encontraban este tipo de residuos peligrosos, posiblemente, para su posterior venta y transformación en productos de uso humano como cañerías, bazar o juguetes.

El fiscal confirmó que finalmente fueron 10.200 los envases de agroquímicos y fertilizantes hallados en los operativos. “Efectivamente en un predio ubicado en el interior de la Cantera Rizzo funcionaba un predio clandestino de acopio. Este tipo de productos no pueden ser almacenados porque son altamente venenosos y deben ser incinerados en hornos especiales que levantan más de 1.200 grados de temperatura”, explicó en torno al tratamiento, a la vez que se mostró asombrado por el hallazgo: “Realmente fue una sorpresa la cantidad, es muchísima cantidad, hubo que llamar a tres camiones contenedores cerrados para trasladar todo eso a Buenos Aires”.

Cabe recordar que desde 2016 rige la la Ley 27.279 que establece la responsabilidad de los fabricantes de agroquímicos a la hora del tratamiento de los envases en los que comercializan estos productos utilizados por productores agrícolas. Además de prohibir el abandono, vertido, quema y/o derramamiento de envases vacíos, la norma establece la creación de un Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios a través el cual se espera que las empresas productoras faciliten a productores agropecuarios un programa de recepción, almacenamiento, tratamiento y reciclaje controlado de los bidones a través de Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), de los cuales uno se encuentra en Mar del Plata.

Una de las razones de la vigencia de esta ley pasa por prevenir no solo su abandono sino también la reutilización de plásticos que estuvieron en contacto con elementos tan contaminantes en otro tipo de productos: “A 100 metros funcionaban dos galpones precarios que se dedican a la recuperación de materiales plásticos y trituración para la posterior venta como plástico reciclado para elaborar otros productos. Y como parte de ese picado de plástico había bidones también de fertilizantes”, añadió.

La principal hipótesis de investigación, entonces, pasa por el trabajo articulado de esos galpones en una cadena de recepción, manipulación, procesamiento y venta de plásticos altamente contaminantes: “Si bien no hay registros legales porque todo es clandestino, de las tareas de investigación se desprende que las personas de la trituradora iban hasta ese depósito para buscar las cosas para después hacer ese triturado”, graficó.

¿Cómo sigue la causa? Producto de los operativos quedaron tres personas imputadas por infracción a la ley de residuos peligrosos: quien estaba a cargo de la custodia de los bidones y de esa “recuperadora de plásticos” y dos personas que fueron identificadas como las responsables de los lugares de acopio y procesamiento. “Seguimos investigando para determinar si hay más responsabilidades. Por ejemplo si alguien compró estos elementos sabiendo lo que estaba comprando”, añadió Moure.

Es decir, hasta el momento solo hay recuperadores de plásticos y materiales reciclables imputados como responsables de un sistema calificado como “muy precario y clandestino”, sin habilitación de ningún tipo y hasta “colgados” de la red eléctrica. Sin embargo, en principio no sería difícil avanzar hacia más responsabilidades, por ejemplo, de productores agropecuarios o empresas.

“Cada bidón tiene un número de serie y es obligación cuando los venden anotar quién los compra, entonces Policía Ecológica si bien no va a ir los 10.200 lugares de donde salieron los bidones, sí va a determinar de manera aleatoria la realización de un muestreo, un circuito y por qué llegaron hasta ahí, y por qué fueron entregados a personas que no estaban autorizadas para su retiro. Entonces sí es probable que algunos productores tengan que dar explicaciones de por qué esos bidones estaban ahí y no fueran destruidos como marca la ley”, adelantó el investigador.

Otra vertiente de la investigación, en tanto, será aquella que tiene que ver con la compra del plástico triturado de envases de fitosanitarios y para qué se utilizaba ese insumo de origen irregular.

Mientras avanza la investigación, cabe mencionar que la infracción a la ley de residuos peligrosos por la cual hasta el momento hay imputadas tres personas prevé penas de prisión de hasta 3 años más decomisos, clausuras y multas que pueden caber tanto a personas físicas como a las empresas productoras de agroquímicos, como sucedió en 2021.

Asimismo, el fiscal destacó que a partir de esta investigación, tanto desde la Municipalidad como desde la Policía Ecológica comenzarán a hacer revisiones en otros espacios dedicados al reciclado y, a su vez, se buscará “poner énfasis en el control”. “Con lo que encontramos el otro día realmente quedamos todos muy sorprendidos por la gravedad de las asunto y por lo que podría haber causado si salía a la vía pública a la venta ese material triturado. Podría haber causado un perjuicio muy grande, por eso a partir de este procedimiento distintos organismos están trabajando para controlar otros lugares también“, cerró.