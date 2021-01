Brandon Romero: buscan que el fiscal pida colaboración para reconstruir el hecho

La familia del joven asesinado por el oficial de custodia Arcángel Bogado se encuentra a la espera de que el fiscal haga lugar al pedido para que profesionales universitarios se involucren en el caso.

(Foto: archivo / Qué digital)

La familia de Brandon Romero sigue exigiendo, como lo hace desde el 5 de julio de 2020, justicia por el asesinato del joven panadero a manos del oficial de custodia Arcángel Bogado, pero también siguen esperando que la fiscalía haga lugar a una presentación mediante la cual buscan incorporar a la causa la colaboración de universidades y profesionales independientes para reconstruir el hecho, fuera de toda intervención policial. Punto por punto, el listado de aspectos a reconstruir con la pericia de secuencia fáctica, mientras continúan buscando recursos por todos los medios para poder costear un peritaje de parte.

En sintonía con los cuestionamientos previos realizadas por la Comisión Provincial Por la Memoria, la familia, a través de su abogado César Sivo, hizo una presentación ante la Fiscalía N°5 a cargo de Alejandro Pellegrinelli para que se permita incorporar a la causa estudios independientes a la Policía Científica, a realizar por parte de profesionales universitarios y/o el Instituto Balseiro.

Puntualmente, en el escrito, la familia solicita al fiscal que arbitre “los medios necesarios para posibilitar la realización de una pericia de secuencia fáctica” pero, en este caso particular, piden que la misma sea llevada adelante por cuerpos profesionales de universidades o del reconocido instituto rionegrino.

Al respecto, en la presentación la familia citó como antecedente la investigación por el crimen de Teresa Rodríguez, asesinada en un operativo represivo en Cutral-Co, en 1997 ,y pidió expresamente que se evite la participación de fuerzas o agentes policiales en la misma.

En primer término, el escrito apunta a las lesiones que presentaba el cuerpo de Brandon y los detalles en torno al auto que arrolló al joven tras haber sido baleado. Por un lado, buscan determinar qué aspecto debería tener el cuerpo en caso de haber sido arrollado y, en virtud de las fotos, dar un peso aproximado del vehículo que arrolló al joven y, sobre todo, determinar cómo se dio la presunta embestida.

El segundo de los aspectos a determinar por los profesionales gira en torno al arma: uno de los puntos principales a establecer es la distancia desde la que se produjo el ataque a balazos por parte del oficial, para determinar si realmente fue abordado en un intento de robo como declaró Bogado. Con esas pericias, además, se busca determinar el daño cerebral causado en la víctima.

En tercer término, también se apunta a que los investigadores realicen un “relevamiento de visibilidad” para poder recrear el momento en el que se dieron los hechos, en el lugar y a la hora indicada.

Una vez concretados todos los análisis, el cuarto punto de la presentación de la familia apunta a poder realizar una reconstrucción “histórica-secuenciada” de los hechos, sin dejar de tener en cuenta la cantidad de balazos, cómo, en qué dirección y con qué fuerza de propulsión se eyectaron los casquillos, “y todo otro dato que permita entender cómo sucedieron los hechos en los que el agresor disparó en siete ocasiones contra la víctima desarmada“.

LLEGAR A UN JUICIO ORAL, EL PRINCIPAL OBJETIVO

Desde el homicidio, la familia de Brandon Romero no duerme esperando que el asesinato del joven no quede impune y en cada manifestación que organizan dejan en claro su descontento con el hecho de que la instrucción transcurra con Bogado en libertad. Dada la postura que tomó la fiscalía desde el inicio de las acciones, el pedido de la familia es difícil de concretar en el corto plazo, y es por eso que se centran en reunir todas las medidas de prueba posibles para elevar la causa a juicio.

“Estamos esperando las pericias al celular del policía y solicitamos que el fiscal pida colaboración de universidades como se ha hecho en otros casos”, indicó Sivo en torno a la última presentación realizada en diciembre, ante la consulta de Qué digital, y recalcó la necesidad de poder establecer la mecánica del hecho. “Nosotros queremos estar claros con la distancia y eso físicamente se puede demostrar“, aseguró.

“Nosotros no tenemos dudas que primero lo neutralizó con los tiros en las piernas, logró tenerlo caído a disposición y luego le da los tiros de remate. No queremos que hagan las pericias que hacen siempre. Hay que sacar distancia, velocidad y sacar una serie de cosas que nos van a permitir, en relación a la posición del tirador y de la víctima, saber desde dónde le estaba disparando. No es lo mismo dispararle a diez metros que a dos, teniéndolo a merced“, agregó.

En cuanto a la continuidad del caso, si bien reconoció lo difícil que resulta a esta instancia que se tome alguna medida restrictiva con Bogado, afirmó que el principal objetivo es hacer que la causa llegue a juicio: “Después de ese juicio veremos cómo le va a ese hombre. A nosotros nos interesa por lo menos llegar a juicio porque en los casos de violencia institucional la única forma de visibilizar y sensibilizar a la población es con un juicio oral. Si otra vez queda impune un caso de violencia institucional es lo mismo que la nada. Es casi darle una licencia para matar a la Policía”, definió.