Caso Gianelli: el segundo juicio fue programado para octubre de 2022

Este viernes las partes fueron notificadas que el debate contra la docente Analía Schwartz, acusada de abuso sexual infantil, se realizará a fines del año que viene.

(Foto: archivo / Qué digital)

El nuevo juicio contra la docente de música Analía Schwartz acusada de abuso sexual infantil y corrupción de menores en torno a los jardines de infantes de los colegios Gianelli y Fleming se realizará a partir del 17 de octubre de 2022. La fecha le fue confirmada este viernes a las partes luego de que hace un mes se realizara la audiencia preliminar ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2.

Después de una larga espera desde marzo de 2018 cuando el Tribunal de Casación bonaerense anuló parcialmente la sentencia absolutoria dictada en 2017 y ordenó la realización del nuevo juicio contra la docente de música, este viernes las familias fueron notificadas a través de sus abogados de que el segundo debate ya tiene fecha programada: se iniciará el 17 de octubre de 2022 y está previsto que se extienda por espacio de dos meses, por lo que finalizaría en los últimos días de ese año.

Previo a la confirmación de la fecha para el segundo juicio, el pasado 7 de mayo las partes se habían reunido ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 -integrado por Néstor Conti, Alexis Simaz y Roberto Falcone- en el marco de la audiencia preliminar para acordar las condiciones y características en las que se deberá llevar adelante el nuevo proceso.

“Hoy confiamos en un nuevo tribunal idóneo e imparcial, como lo han solicitado expresamente los jueces en la instancia de Casación. Hoy más que nunca seguimos de pie y alzando la voz solicitando justicia y reparación para nuestras familias”, expresaron las familias que reclamaban avances en la concreción del segundo debate desde que en marzo de 2018 Casación ordenó su realización.

Fue en marzo de 2018 cuando la sala quinta del Tribunal de Casación bonaerense decidió anular la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 -compuesto por entonces por los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale- dictada en mayo de 2017 cuando se realizó el primer debate y ordenó la realización de un nuevo juicio en torno a la mayoría de los casos, ya que sólo para tres de ellos los magistrados confirmaron la absolución de la docente.

Los jueces basaron buena parte de su resolución en el hecho de que el Tribunal que realizó el juicio estableció la “imposibilidad de que los hechos se produjeran y no fueran advertidos” y plantearon una definición de “delito imposible”, para afirmar que “la circunstancia de que un ilícito pueda ocurrir en un lugar determinado que en base a cuestiones de lógica y sentido común no luzca como adecuado para el logro del fin propuesto, no convierte al hecho en uno de imposible producción”. Y sostuvieron que en ese caso “lo que variará es la posibilidad de acreditar (o no) su producción en base a la prueba que pueda colectarse”.

Schwartz deberá enfrentar este segundo juicio bajo la acusación de corrupción de menores agravada y abuso sexual gravemente ultrajante agravado en concurso real, en relación a 31 casos.