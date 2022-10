Caso Gianelli: empezó el nuevo juicio contra la docente Analía Schwartz

Schwarz dejó su silla antes del ingreso de la prensa. (Fotos: Qué digital)

A nueve años de la primeras denuncias y a casi cinco de dictada su absolución luego anulada, la docente de música Analía Schwartz vuelve a enfrentar un juicio a partir de este lunes en Mar del Plata acusada por los delitos de abuso sexual infantil y corrupción de menores en torno a hechos ocurridos en los jardines de infantes de los colegios Gianelli y Fleming entre 2012 y 2013.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº2, integrado por los jueces Néstor Conti, Alexis Simaz y Roberto Falcone, es el que está a cargo del nuevo juicio, que se realiza con algunas características particulares, entre ellas la privacidad teniendo en cuenta que se trata de víctimas menores de edad. Por un lado, se realiza sin la presencia de la prensa: sólo se pudieron tomar imágenes en el inicio aunque la acusada se retiró de la sala antes del ingreso de fotógrafos, aunque de todos modos podría declarar este mismo lunes. Por otro lado, familiares denunciantes estuvieron presentes en otra sala.

Además, en las inmediaciones y pese a que prácticamente no había concentraciones de personas, se montó un importante despliegue policial que incluyó el vallado para impedir el paso hacia el edificio de Tribunales, tal como sucedió en las últimas ocasiones en las que se convocaron manifestaciones en el lugar.

Schwartz, defendida por la abogada Patricia Perelló, enfrenta este segundo juicio bajo la acusación de corrupción de menores agravada y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por una persona encargada de la educación en concurso real, en relación a 30 casos en total.

La acusación en el debate está a cargo de la titular de la Fiscalía Nº1, Florencia Salas, en reemplazo de los anteriores -Fernando Castro (jubilado) y Oscar Deniro (fallecido)- y en representación de las familias denunciantes (particulares damnificados) están los abogados César Sivo y Martín Bernat.

De acuerdo a lo establecido previamente, se estima que el desarrollo del juicio se extenderá por tres meses. Para la primera audiencia se espera que se resuelvan incidencias previas como la incorporación o no de distintas pruebas, que los jueces se entrevisten con las familias para informarles sobre el desarrollo del debate y que se escuchen a los primeros testigos.

El caso se inició en 7 de septiembre de 2013 cuando, en principio, unas 13 familias se acercaron a la Comisaría de la Mujer para denunciar que la maestra de música del colegio Gianelli habría abusado sexualmente de niños y niñas de entre 3 y 5 años durante sus clases en la institución educativa, en tanto que al día siguiente se sumaron más presentaciones, que llegaron a alrededor de 30. Algunos días después madres y padres del jardín de infantes “Maminas” del Instituto Alejandro Fleming también formalizaron denuncias contra la docente.

El primer avance trascendente en la causa contra la docente se produjo casi un año después cuando el fiscal Fernando Castro imputó a Analía Schwartz por seis casos de corrupción de menores y nueve de abuso sexual: dos correspondientes al año 2012 en el jardín Maminas y el resto a 2013 en el colegio Gianelli. En septiembre de 2015 la Justicia de Garantías elevó la causa a juicio.

Así, el primer debate se inició el 23 de febrero de 2017 en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 integrado por Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale –dos de ellos el año pasado fueron suspendidos provisoriamente de sus cargos por su tarea en el juicio por el crimen de Lucía Pérez-, y el 16 de mayo de 2017 terminó con la decisión de los magistrados de absolver a la docente: en la sentencia criticaron duramente a la perito oficial que realizó las cámaras gesell y el desempeño acusatorio del fiscal y sustentaron su decisión en la “inexistencia” de indicios físicos probatorios de abusos sexuales.

Fundamentalmente, los jueces plantearon la “imposibilidad de que los hechos se produjeran y no fueran advertidos”. “La descripción de los hechos objeto de acusación resulta irreconciliable con las condiciones de tiempo, personas y lugar donde los mismos supuestamente sucedieran”, definieron.

Pero esa decisión y puntualmente esos argumentos fueron desechados por el Tribunal de Casación bonaerense, al que acudieron tras la absolución tanto la Fiscalía General como los particulares damnificados. Y fue así que en marzo de 2018 la sala V encabezada por Jorge Celesia y Fernando Mancini anuló la absolución y ordenó hacer otro juicio. La decisión fue parcial porque la anuló para la mayoría de los casos, pero en tres de ellos la confirmó.

Los jueces del tribunal superior hicieron foco en la definición de “delito imposible”, para afirmar que “la circunstancia de que un ilícito pueda ocurrir en un lugar determinado que en base a cuestiones de lógica y sentido común no luzca como adecuado para el logro del fin propuesto, no convierte al hecho en uno de imposible producción”. Y sostuvieron que en ese caso “lo que variará es la posibilidad de acreditar (o no) su producción en base a la prueba que pueda colectarse”.