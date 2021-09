Caso Jonatan Corbalán: “De alguna forma está matando dos veces a una víctima”

El fiscal del caso se refirió a la actitud del conductor de la camioneta que mató al cuidacoches. También habló de los reclamos familiares y reconoció que no se les informó avances de la causa por iniciativa propia.

Pablo Cistoldi, el fiscal que investiga el homicidio de Jonatan Corbalán, atropellado por una camioneta semanas atrás en la avenida Constitución, encabezó una conferencia de prensa luego de que se secuestrara la camioneta con la que el cuidacoches de 30 años habría sido embestido y se detuviera a quien la habría conducido esa noche: Braian Irahola Zeballos. Sostuvo que con su actitud de haberlo dejado malherido en el lugar, el conductor “está matando dos veces a una víctima” y también se refirió a los reclamos de familiares por la falta de información aportada en los 17 días de búsqueda del automóvil: “Es verdad que no les hemos informado nosotros por iniciativa propia”, reconoció.

Luego del operativo que se realizó este miércoles en Sierra de los Padres para dar con la camioneta que habría sido utilizada en el incidente del domingo 15 de agosto, el fiscal del caso decidió dar detalles a la prensa en conferencia desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), y acompañado por el subsecretario de Planificación y Control de la Secretaría de Seguridad municipal, Martín Ferlauto.

En primer lugar, el fiscal resaltó el trabajo de los funcionarios policiales y de la Municipalidad en un caso que estuvo cargado de cuestionamientos de la familia de la víctima por la falta de acceso a la información y de respuestas por parte de las autoridades municipales y judiciales, como también de reclamos por las demoras en la investigación y el funcionamiento de cámaras de seguridad, del cual se hizo eco la oposición.

“Desde un primer momento habíamos dicho que íbamos a hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance pero no podíamos asegurar un resultado”, continuó el fiscal y destacó el hecho de haber podido avanzar con el caso al tener en cuenta que en otros hechos similares las investigaciones encuentran trabas: “Afortunadamente hoy podemos hablar de algún resultado positivo“, destacó.

También hizo referencia a su trabajo en el caso y en la fiscalía en general. Manifestó que el caso evidenció “lo peor y lo mejor de la sociedad“. Por un lado, dijo que entre lo “malo” se encuentra la conducción vehicular que genera “muchas muertes innecesarias” y puntualizó en la actitud del conductor de la camionera que mató a Corbalán: “Con gente que se fuga y que de alguna forma está matando dos veces a una víctima, ocasionando el doble de dolor”, reflexionó.

No obstante, también destacó que el caso evidenció buenas prácticas sociales como las familias y comercios que aportaron sus cámaras para poder ser peritadas y reconstruir lo sucedido en Constitución y Benito Juárez. “También una agencia oficial concesionaria colaboró para poder acercarnos a un resultado, y testigos que espontáneamente se acercaron para declarar”, destacó.

También, el representante del Ministerio Público Fiscal se refirió a las críticas que recibió la investigación por parte de familiares, quienes incluso se manifestaron en el COM en reclamo de avances y respuestas. Al respecto, reconoció que no les dio información “por iniciativa propia”.

“No somos especialistas en atender víctimas. Somos abogados y una de las cosas que tratamos de respetar es que todo lo que es contención se haga por parte de personal especializado”, dijo e indicó que por ello intervino el Centro de Atención a la Víctima de la Municipalidad.

“No creo que sea parte de nuestra función como abogados estar atrás, llamarlos decirles, contarles”, sumó y argumentó que uno de los motivos es “no hablar para quedar bien” sino hacerlo cuando tengan respuestas a sus pedidos: “Es verdad que no les hemos informado nosotros por iniciativa propia. Hemos recibido a hermanos. Más allá de eso, hemos tratado de que no se les diera más detalles“.