Caso Lucía Pérez: “Debe avanzar el jury contra los jueces patriarcales”

Lo plantearon las abogadas de la familia de la joven, luego de la anulación de la sentencia por parte de Casación. Pedirán que en el futuro juicio participe un nuevo fiscal.

(Fotos: archivo / Qué digital)

Luego de que esta semana se conociera la resolución del Tribunal de Casación bonaerense que anuló parcialmente la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 que en 2018 absolvió a los acusados por abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez, las abogadas que representan a la familia de la joven de 16 años remarcaron que ahora “debe avanzar el jury contra los jueces patriarcales” que participaron del debate, plantearon que “juzgaron a Lucía y no a los tres varones adultos acusados” y señalaron que de cara al nuevo juicio ordenado por Casación pedirán la intervención de un nuevo fiscal.

Las abogadas Florencia Piermarini y Verónica Heredia representan desde fines del año pasado a la familia de Lucía Pérez. Tras la intervención de Gustavo Marceillac en el juicio realizado en 2018 en la ciudad, fueron ellas las que formaron parte de la audiencia que se realizó en marzo pasado en la sala cuarta del Tribunal de Casación ante la presentación del caso, que esta semana tuvo finalmente la definición de los magistrados de anular parcialmente la sentencia -sólo confirmaron la condena a ocho años de prisión para los dos principales acusados por venta de droga- y ordenar la realización de un nuevo juicio.

En ese sentido, las abogadas adelantaron que de cara al nuevo proceso que deberá realizarse con nuevos jueces también pedirán a la Fiscalía General de Mar del Plata que asigne un nuevo o una nueva fiscal al caso. “Nuevo juicio en busca de una nueva justicia que sea imparcial”, plantearon las abogadas y sostuvieron que aquel 8 de octubre de 2016 Lucía fue secuestrada, violada, drogada y asesinada por los acusados.

En torno al caso, la instrucción estuvo a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez y luego fue reemplazada tras una controvertida actuación por el fiscal Daniel Vicente, que fue el encargado de llevar adelante el juicio, en el que había pedido prisión perpetua para Matías Farías y 18 años de prisión para Juan Pablo Offidani, y la absolución del tercer acusado, Alejandro Maciel, que llegó al proceso acusado de encubrimiento y que murió recientemente, antes de la resolución de Casación.

La sentencia de 2018 fue firmada por los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1, Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale. Este último se jubiló el año pasado y desde ese momento su puesto se encuentra vacante.

“La sentencia de Casación deja en claro que los tres jueces del tribunal oral de Mar del Plata juzgaron a Lucía y no a los tres varones adultos acusados; que los tres jueces no fueron imparciales. Y no fueron imparciales porque ya tenían un preconcepto de lo que es una mujer/joven y Lucía no coincidía con las expectativas que ellos tenían de los roles que una sociedad patriarcal espera de una mujer, según estereotipos sexuales y culturales”, analizaron Piermarini y Heredia.

Y así plantearon que esos “preconceptos de los jueces impidieron cumplir su mandato constitucional de ser imparciales y los llevó a construir una sentencia basada en un ilegítimo argumento subjetivo al desconocer leyes, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”

De esta manera, entendieron que “ahora debe avanzar el jury contra los jueces parciales, patriarcales, sexistas, prejuiciosos y discriminadores, desconocedores del derecho”.

Bajo la figura de “mal desempeño en sus funciones” en mayo del año pasado un grupo de legisladores nacionales presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia un pedido de jury contra los dos jueces que intervinieron en el juicio y permanecen en sus cargos, y en diciembre pasado se resolvió abrir el proceso al declarar que los hechos denunciados -más allá de lo que se vaya a resolver en un futuro- integran la competencia del tribunal. Hasta el momento no se produjeron mayores avances en cuanto a su inicio, teniendo en cuenta la suspensión del funcionamiento por la pandemia.

“La sentencia también advierte que es hora de cambiar las prácticas del sistema judicial que les permita a los y las operadores despojarse de los estereotipos que impiden ver y escuchar a las mujeres, niñas y disidencias. Esperamos el nuevo juicio acompañadas de miles de jóvenes que como Lucía exigen una nueva justicia”, remarcaron las abogadas de la familia de Lucía.