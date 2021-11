Lucía Pérez, el jury: “Es un mensaje para los poderes judiciales de todo el país”

Tanto para la familia de Lucía como para su abogada, Cristina Montserrat Hendrickse, la suspensión de los jueces del caso es “el inicio de una reforma judicial”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Este martes, el Jurado de Enjuiciamiento constituido para evaluar una acusación por mal desempeño y una posible destitución de los jueces que dictaron sentencia en el primer juicio por el caso Lucía Pérez Montero, resolvió iniciar el jury y suspender provisoriamente a los magistrados Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, una decisión que para la familia de la joven es “un mensaje para los poderes judiciales de todo el país”.

La audiencia preliminar que reunió a las autoridades de la Suprema Corte, legisladores bonaerenses y abogados que componen el Jurado, terminó cerca de las 12.30, momento en el que se le comunicó a la familia que aguardaba en las inmediaciones la decisión final: se había resuelto admitir por unanimidad la acusación y la suspensión.

“Ahora lo que resta es que se fije la fecha del debate, que se haga el ofrecimiento de pruebas y que se inicie el proceso en el que se definirá su culpabilidad o su inocencia, hoy solo se definió la verosimilitud de las acusaciones. Si podemos probar la culpabilidad como creemos que lo podemos probar, correspondería la destitución“, explicó Cristina Montserrat Hendrickse, abogada de la familia en el marco del jury, en diálogo con Qué digital.

Para Montserrat, la decisión era esperada aunque les sorprendió que haya sido adoptada por unanimidad: “Es una sorpresa, pero una buena sorpresa de que al fin las instituciones defiendan el marco convencional los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional y que imponen la perspectiva de género para los jueces, no como una opción o una alternativa o una aplicación discrecional, sino como una aplicación obligatoria“, celebró.

La acusación contra los magistrados había sido presentada por la Procuración General de la Provincia junto a la Comisión Bicameral de la Legislatura Bonaerense, la Defensoría del Pueblo y la familia de Lucía Pérez en torno al desempeño de los jueces en la sentencia del juicio llevado adelante en 2018, sobre todo en lo que respecta a la absolución de los acusados por femicidio, Matías Farías y Juan Pablo Offidani. Este martes, tras poco más de una hora de debate, la acusación finalmente fue aceptada por unanimidad, al igual que la suspensión provisoria de los magistrados.

Este juicio político, además, asoma como un punto de no retorno en términos de jurisprudencia: “Creo que este es un mensaje no solo para todo el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, sino para los poderes judiciales de todo el país, de todas las jurisdicciones. Que quede claro que la perspectiva de género no es una ideología sino que son derechos humanos que Argentina se comprometió a que sean observados por los tres poderes del gobierno ante la comunidad internacional”, definió.

Además, aseguró que al igual que los padres de Lucía, Marta Montero y Guillermo Pérez, entiende que lo sucedido este martes en el Salón Dorado del Senado bonaerense es “el inicio de una reforma judicial, no legislativa sino desde adentro mismo de las instituciones, desde el Consejo de la Magistratura, dando un claro mensaje de cómo deben juzgarse los hechos cuando se investigan casos vinculados a violencia de género”, cerró.