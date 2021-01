Caso Montín: allanaron el boliche y la fiscal por el momento no cambia la calificación

Luego de tomar la causa, Andrea Gómez, recorrió el boliche Ananá en búsqueda de más pruebas sobre la agresión y ratificó la postura del anterior fiscal, Paulo Cubas.

(Fotos: Qué digital)

En la continuidad de la investigación de la brutal agresión contra el joven turista Matías Montín ocurrida el lunes por la noche, este jueves la fiscal que tomó el caso, Andrea Gómez, formó parte de un allanamiento que se realizó en el lugar de los hechos -el boliche Ananá- en búsqueda de más pruebas. En diálogo con la prensa y con las pruebas recolectadas hasta el momento, aseguró que coincide con la postura del fiscal precedente, Paulo Cubas, quien decidió investigar como lesiones graves y lesiones graves en riña y no como un intento de homicidio.

En el día en que el boliche de Playa Grande pudo levantar la clausura impuesta tras un control realizado el miércoles por la madrugada por diferentes organismos del Ministerio de Seguridad, este jueves un importante operativo se desplegó en las instalaciones en búsqueda de más pruebas en la causa que investiga la agresión contra el joven turista, quien permanece internado en el Hospital Privado de Comunidad mientras dos de los tres acusados esperan el avance de la causa privados de su libertad.

Tras hacerse cargo de la causa en lugar del fiscal que realizó la primera parte de la instrucción, Paulo Cubas, la titular de la UFI N°4, Andrea Gómez, participó de la inspección y dialogó con la prensa momentos antes y especificó que la recorrida tiene que ver con “levantar con Policía Científica y el perito informático algún tipo de rastro que contribuya a la investigación“.

Al respecto, deslizó que la posibilidad de que no estén todas las imágenes de las cámaras aportadas a la investigación y aseguró que las imágenes aportadas hasta el momento no se encuentran “demasiado nítidas”. “Vengo a verificar esas circunstancias, si hay más cámaras, a ver si se corresponden, a ver si vemos algo que no se vio en el momento”, detalló.

Un punto clave en sus declaraciones tiene que ver con el pedido de la familia de Matías Montín, quienes se presentaron como particulares damnificados para tener acceso al expediente y solicitar que se cambie la carátula de lesiones graves y lesiones graves en riña a intento de homicidio.

En ese punto, coincidió con el fiscal precedente: “En principio coincido con la calificación dada por el fiscal Cubas. No encuentro ningún mérito a esta altura de la recolección de pruebas como para cambiar la calificación. Es una postura que va a mantener el particular damnificado. Si bien es bueno que la víctima y la fiscalía estén juntos, a la par, también es cierto que a veces podemos tener criterios o algunas diferencias“, expresó.

Por último, dio su parecer sobre el accionar del boliche Ananá en dejar ir a los sospechosos y no dar aviso a la Policía, que recién tomó intervención ante el aviso del HPC: “Eso sería una investigación paralela que habría que hacer de acuerdo a lo que emerja de la valoración de toda la prueba. En principio yo investigo a quien supuestamente produjo las heridas sobre Matías”, reiteró.

Cabe recordar que por el momento dos de los tres rosarinos, Andrés Bracamonte (21) y Gabriel Galvano (23), quienes fueron aprehendidos horas después mientras circulaban rumbo a Rosario a la altura de San Nicolás, permanecen detenidos a instancias del Juzgado de Garantías N°1. Por su parte, Matías Belloso (20), actual futbolista de Arsenal de Sarandí y tercer implicado en la agresión, espera la continuidad de la causa en libertad tras haberse presentado por sus propios medios ante la Justicia a pesar d estar acusado de lesiones graves en riña al igual que Bracamonte.